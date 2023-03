BASKET – DUE ATLETI DELL’AURORA SI VESTONO D’AZZURRO!

L’Aurora Basket Brindisi si veste di azzurro. Due giovani talenti della proficua “cantera” gialloblu sono stati convocati in Nazionale per un raduno tecnico in vista del “Torneo dell’Amicizia” in programma in Grecia dal 14 al 16 luglio prossimo. I due atleti, che si ritroveranno a Napoli agli ordini del trainer Andrea Capobianco a partire dal 17 marzo prossimo, sono Antonio Marciante ed Emanuele Pantile. Marciante è un pivot di 201 cm che, di fatto, è fisicamente pronto al basket dei grandi. Pantile, 187 cm play/guardia ha maturato esperienza negli anni, ed entrambi hanno gli occhi addosso dei selezionatori azzurri. I due campioncini, attualmente sono protagonisti nelle formazioni Under 15 Eccellenza guidata da coach Rosaria Balsamo e Under17 Eccellenza diretta da coach Antonio Bray. L’occhio tecnico e paterno di Giovanni Rubino, coordinatore di tutto il settore giovanile di Aurora Basket Brindisi, conclude questo lavoro di squadra che sta dando soddisfazioni alla dirigenza brindisina. La dirigenza si coccola i suoi due talenti: “Grandissima soddisfazione per tutti i nostri dirigenti e staff tecnico, perché viene premiato il grande lavoro che la nostra società svolge a livello giovanile, quotidianamente e in prospettiva futura con una progetto ambizioso che riguarda la formazione dei singoli atleti locali con un focus sul reclutamento nazionale e internazionale”.