basket – Due nuovi innesti nella Gaw Assi Basket!

Campagna acquisti spumeggiante per GAW ASSI BASKET Brindisi, che impreziosisce il proprio roster con un due nuovi innesti.

🔝 Muscoli e centimetri in arrivo: sono Vincenzo Pulli e Giovanni Quaranta il super colpo del team brindisino!!!

▶️ La GAW Assi Brindisi è lieta di annunciare l’inserimento nel roster della serie C interregionale dei due atleti brindisini: un vero e proprio colpo ad effetto quello della società biancorossa.

🔝 Brindisino, ala grande, classe 1999, cresciuto nelle giovanili dell’Aurora Brindisi, Giovanni Quaranta ritorna a Brindisi, indossando la casacca biancorossa.

Quaranta ha giĂ messo da parte un buon bagaglio di esperienza nonostante la sua giovane etĂ : dopo un ottimo rodaggio in Serie D con Aurora e Invicta Brindisi, arriva a Lecce per rinforzare il progetto Lupa: si trasferisce poi a Mola in serie C Gold e l’anno successivo a Mesagne, sponda Virtus.

Nella stagione 2021-2022 con la maglia della LSB Lecce è stato pedina fondamentale nel settore lunghi di coach Leopizzi. Lo scorso anno invece il presidente Ivano Guarini e coach Tonino Bray lo hanno nuovamente voluto tra le fila gialloblù virtussine.

Agonismo, dinamicitĂ e atletismo, oltre a un buon bagaglio tecnico affinato negli anni, fanno di lui un elemento importante nell’ economia delle rotazioni a disposizione di coach Laghezza, in questa seconda parte di stagione che si preannuncia inevitabilmente intensa e dispendiosa.

🔝 Vincenzo Pulli #28, classe 1998, proveniente dalla Dinamo Basket Brindisi, che ringraziamo per la fattiva collaborazione e disponibilità mostrate per completare il trasferimento dell’atleta, è considerato dagli addetti ai lavori uno dei giocatori più talentuosi in circolazione.

La carriera del giovane brindisino inizia in maniera promettente con il suo esordio in serie D a soli 15 anni con l’Aurora Brindisi. Successivamente, compie il salto di qualità passando alla C Silver con l’Invicta Brindisi, dove ha affinato ulteriormente le sue capacità e mostrato il suo talento. La sua esperienza e la sua crescita professionale lo hanno reso uno dei centri più rispettati nel panorama cestistico pugliese.

Nel corso delle sue sei stagioni con la Dinamo, Vincenzo ha dimostrato il suo straordinario valore: le sue eccezionali prestazioni sono state decisive per la conquista di due campionati, quello di C Silver e di C Gold, e per trascinare la squadra fino alla storica promozione in B Interregionale.

In maglia Dinamo, con la fascia di capitano, ha dimostrato di essere non solo un atleta di talento ma anche un leader carismatico e determinato: il suo impegno, la sua collaborazione e la sua capacitĂ di motivare i suoi compagni sono stati cruciali per i successi raggiunti dalla squadra.

🎤 “Sono felicissimo che Pulli e Quaranta abbiano scelto di proseguire questa stagione con la maglia biancorossa – commenta il Vice Presidente Scivales – entrambi sono un’importante risorsa per la squadra, sia dal punto di vista umano che dal punto di vista tecnico grazie alle loro abilità .

Vincenzo e Giovanni sono giocatori di esperienza: non digerendo la sconfitta, sul terreno di gioco esprimono al meglio il loro forte carattere, che li rende dei combattenti fino all’ultimo secondo.

Siamo certi che, con il loro impegno e la loro passione, potranno ispirare i giovani talenti della nostra squadra e diventare un punto di riferimento per tutti loro.

Un ringraziamento particolare a Marco Stasi, Stefano Moro ed Ilaria Antelmi per l’ottimo lavoro di squadra svolto affinché le operazioni di trasferimento andassero a buon fine.”

La societĂ dĂ il benvenuto a Quaranta e Pulli augurando loro le migliori fortune e soddisfazioni per questa nuova avventura con la maglia biancorossa.