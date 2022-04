BASKET – È NOTTE FONDA PER L’HAPPYCASA

Basket. Altra sconfitta per la Happy Casa Brindisi

Questa volta la Happy Casa Brindisi mette in campo determinazione e coraggio e gioca la partita contro Venezia in modo esemplare.ma non e’ stato sufficiente per evitare l’ennesima sconfitta. Venezia ha vinto 80 a 78 dopo un tempo supplementare.

Parte molto bene la Happy Casa Brindisi che infligge un pesante break ai lagunari. Al primo intervallo Brindisi avanti per 21 a 9. Ottimo il rendimento degli italiani. Nel secondo quarto Venezia riprende un minimo controllo della gara reagendo al brutto primo quarto. A metà gara Brindisi avanti per 37 a 36. I veneti continuano a giocare meglio anche in avvio di terzo quarto, sfruttando i tanti errori dei biancazzurri. All’ultimo momento Venezia avanti per 57 a 53. Gentile il migliore in campo per i brindisini. L’ultimo quarto inizia con grande equilibrio ma poi al quinto minuto la Happy Casa Brindisi riesce ad allungare nel punteggio. 68 a 63 a metà tempino. 71 a 70 sempre per gli ospiti ad un minuto dalla sirena. Parità 72 a 72 nei tempi regolamentari. Si va al tempino supplementare. Tanto equilibrio anche nei cinque successivi minuti supplenentari. Due punti di vantaggio pet Venezia a 20 sec dal termine. Alla fine vince Venezia per 80 a 78. Miglior realizzatore Tonut con 27 punti. Pet Brindisi Gentile ed Harrison con 13. Ora si complica davvero l’ingresso dei brindisini nei playoff.