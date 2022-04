BASKET – È NOTTE FONDA PER L’HAPPYCASA

Basket: crisi Happy Casa Brindisi. Ancora un ko

Si sperava di invertire la rotta a, Trento, ma la Happy Casa Brindisi, in questa stagione, fa davvero tanta fatica a venur fuori da una crisi di identità ma soprattutto di gioco. Arriva cosi un’altra sconfitta, dovendo inchinarsi anche al Trento per 96 a 78. Gara equilibrata in avvio ma con la Happy Casa Brindisi che da’ l’impressione, nonostante le tante assenze, di aver voglia di tornare a ruggire. Al primo intervallo la squadra di Vitucci e’ avanti 24 a 19 con Perkins e Redivo in gran forma. Equilibrio anche nel secondo quarto con le due squadre che non riescono a dare il break decisivo. A metà gara, Brindisi ancora avanti per 45 a 43. Nel terzo quarto Trento riesce a mettere il muso avanti pur se l’equilibrio non e’ mai messo in discussione. All’ultimo intervallo Trento avanti per 67 a 64. Parte forte la squadra trentina nell’ultimo quarto con due triple che danno una scossa definitiva al match. Brindisi e’ incapace di reagire. A metà tempino Trento piazza il primo vero break del match, guadagnando un vantaggio di 9 punti, 81 a 72. Vantaggio che i padroni di casa mantengono fino al termine, chiudendo la gara avanti per 96 a 78.

Miglior realizzatore Flaccadori con 25 punti. Per la Happy Casa quattro giocatori in doppia cifra, Perkins, Redivo, Gentile e Harrison. Ma questo non e’ stato sufficiente ad evitare la sconfitta. Ora Trento raggiunge la Happy Casa in classifica.