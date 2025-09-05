Basket e beni pubblici, il sindaco Marchionna incontra il piccolo Lorenzo Medico e discutono di come migliorare il Parco Maniglio

Quando due palloni da basket educano i futuri cittadini alla tutela dei beni pubblici. Questa mattina in Municipio, il sindaco Giuseppe Marchionna ha incontrato il giovanissimo Lorenzo Medico, che frequenta la IV classe della scuola primaria e che aveva chiesto al primo cittadino un incontro per illustrargli come risolvere alcune questioni riguardanti il play ground di Parco Maniglio.

Puntuale alle 10, Lorenzo con la sua famiglia era nella stanza del sindaco. Subito ha fatto presente che se ci fossero palloni da basket al bar del Parco, fruibili a tempo da squadre di bambini che volessero cimentarsi in un “3 X 3” e che così consente di far giocare 4 squadre nello stesso tempo, si sarebbe già a buon punto, risolvendo la questione appieno, con congegni a tempo che consentirebbero da un lato una gestione equa degli spazi e dall’altro la consegna del pallone alla fine del tempo concesso.

“Sono innanzi tutto contento che sempre più giovanissimi tengano a cuore la città e inizino a educarsi a cosa siano i beni pubblici, che sono quei luoghi e quegli spazi e quelle possibilità a disposizione di tutti e che tutti dovrebbero tutelare”, ha detto il sindaco rispondendo a Lorenzo e confermando che un altro play ground sarà presto realizzato in città.

Ha quindi ricordato quando accaduto in questi mesi sul campo da basket allestito in piazza Santa Teresa, “dove i ragazzi hanno portato con loro il pallone per giocare le partite – ha detto -, ma capisco anche che non sempre questo è possibile. E allora – ha concluso -, al momento iniziamo con due palloni da basket da affidare al gestore del bar del Parco e pensiamo a stabilire alcune regole che valgano per i ragazzi che intendo usufruire di questa possibilità. Ti assicuro – ha detto quindi congedandosi da Lorenzo e ringraziandolo nuovamente per la lettera inviatagli – che in brevissimo tempo riusciremo nell’intento”.