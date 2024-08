Basket – Ecco il calendario della Valtur Brindisi 2024/25

LE DATE E LE SFIDE DEI BIANCOAZZURRI DURANTE LA REGULAR SEASON. SI PARTE IL 29 SETTEMBRE AL PALAPENTASSUGLIA VS AVELLINO, SI CHIUDE SEMPRE IN CASA VS URANIA MILANO IL 26 APRILE.

Lega Nazionale Pallacanestro, in accordo con il Settore Agonistico FIP organizzatore dei campionati, ha reso noto stamani il calendario integrale della Serie A2 Old Wild West 2024/2025 compilato con applicazione del format asimmetrico che nelle 38 giornate non prevede corrispondenza tra le sfide dello stesso turno del girone di andata e di ritorno. Turni infrasettimanali (tutti di mercoledì) in programma a ottobre: 2 e 16, novembre: 6 e 13, gennaio: 15 e 29, Febbraio: 19 e 26. La sosta del campionato è fissata per domenica 16 marzo, giornata in cui si disputeranno le Final Four di Coppa Italia LNP tra le prime quattro classificate al girone di andata.

La squadra prima classificata al termine della fase di qualificazione sarà promossa in Serie A; le squadre classificate dal 2° al 7° posto verranno ammesse ai Playoff; le squadre classificate dall’8° al 13° posto verranno ammesse ai Play-In; le squadre classificate al 14° e 15° posto rimarranno in Serie A2; le squadre classificate dal 16° al 19° posto verranno ammesse ai Playout. La squadra classificata al 20° posto retrocederà direttamente in Serie B Nazionale.

Esordio casalingo nel derby del sud contro Avellino per la Valtur Brindisi che sarà impegnata subito dopo nel doppio turno esterno a Cantù e Cividale del Friuli. Il derby pugliese e salentino con Nardò è in programma alla settima giornata al PalaPentassuglia; la squadra biancoazzurra disputerà in casa le gare nel periodo natalizio del 29 dicembre e 5 gennaio rispettivamente contro Verona e Livorno. Le ultime due giornate di regular season saranno in trasferta a Forlì e in casa contro l’Urania Milano il 26 aprile.

GIRONE DI ANDATA SERIE A2 2024/25

(29/12/2024) Valtur Brindisi – Tezenis Verona 19^GIORNATA (05/01/2025) Valtur Brindisi – Libertas Livorno 1947

GIRONE DI RITORNO SERIE A2 2024/25