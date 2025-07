Basket. Effettuato il sorteggio per il torneo dei Rioni

Sul campo di basket allestito in piazza Santa Teresa e’ stato effettuato l’abbinamento tra le sei squadre individuate dalle testate giornalistiche partecipanti e i sei allenatori. In più sono stati sorteggiati i due gironi, Levante e Ponente. E’ stata la piccola Francesca Pinto a estrarre i nominativi. Questo l’esito del sorteggio, coordinato dal collega Antonio Celeste.

Girone Levante: Senzacolonne per Tuturano/La Rosa (Antonio D’amore), Newspam per Centro(Gianfranco Patera) e Agenda Brindisi per Casale, Paradiso, Minnuta (Giovanni Rubino).

Girone Ponente: Brundisium per Sant’Elia/Sant’Angelo (Gabriele Castellitto), Brindisitime per Commenda/Cappuccini/Santa Chiara (Tonino Bray) e Brindisi Report per sbozzano/Perrino/San Paolo (Luca Laghezza). Le gare inizieranno presso piazza Santa Teresa lunedì 21 luglio, dalle 19.00. Due partite al giorno, una per girone. Giovedì le semifinali e venerdì 25 la finale per il terzo posto e la finalissima.