Happy Casa Brindisi comunica di aver sollevato dall’incarico di capo allenatore coach Fabio Corbani, a cui augura le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della sua carriera.

La conduzione tecnica della prima squadra, in vista dell’imminente trasferta di FIBA Europe Cup in Estonia, viene affidata temporaneamente all’assistente Marco Esposito.