Basket. Esordio con un ko per la Valtur Brindisi

Esordio amaro in A2 per la Valtur Brindisi. La squadra di Bucchi ha perso in casa contro Avellino per 77 a 72.

Partita complicata per la Valtur Brindisi, contro un Avellino coriaceo e determinato. I biancazzurri mostrano una manovra molto lenta, ma con i due americani che sembrano già in buona condizione. Il gruppo degli italiani deve ancora lavorare molto. Per la Valtur in campo Laquintana, Arletti, Vildera, Ogden e Allen. Per Avellino in quintetto iniziale Lewis, Jurkatamm, Mussini, Earlington e Bortolin. Pubblico delle grandissime occasioni per questo esordio in A2. Tribune del PalaPentassugoie stracolme. Primo canestro del nuovo campionato e’ di Arletti per Brindisi. Dopo un iniziale breve fuga degli ospiti, le triple di Laquintana e Ogden riequilibrano il match. Qualche errore al tiro nel finale di tempino per gli ospiti consentono ai biancazzurri di chiudere il primo quarto avanti per 21 a 17. Ogden miglior realizzatore con 10 punti. 6 a 2 il parziale della Valtur Brindisi nei primi due minuti del secondo quarto. Brindisi si porta a +8. Laquintana perde due palloni e Avellino si riporta a -3. Tanto equilibrio sul finale di tempo e all’interno lungo Valtur avanti 39 a 38. Miglior realizzatore sempre Igden con 16 punti. Anche in avvio del terzo quarto la squadra di Bucchi ha il comando del match. Ma in pochi istanti Avellino si riporta in parità’.. Brindisi ha una manovra d’attacco troppo macchinosa e quasi sempre sono Ogden e Allen a risolvere situazioni complicate. Ad un certo punto Allen ha deciso di fare tutto lui senza gioco di squadra. Ciò ha consentito a Brindisi di allungare a +7. Sul finale del terzo tempo Brindisi va un po’ in confusione. All’ultimo intervallo Brindisi avanti per 60 a 57 con l’ultima tripla a fil di sirena del solito Allen. Tanta confusione nell’ultimo quarto. La Valtur si affida a Allen e Ogden e ad una buona difesa. Cinque punti di vantaggio a metà tempino. Poi Brindisi sbaglia tanto in attacco, soffrendo il pressing degli irpini. Avellino invece segna con continuità negli ultimi minuti. Vincono gli ospiti per 78 a 72. Tanto da rivedere per coach Bucchi.

IL TABELLINO

VALTUR BRINDISI-AVELLINO BASKET: 72-77 (21-17, 39-38, 60-57, 72-77)

VALTUR BRINDISI: Buttiglione (1 r.), Laquintana 7 (1/4, 1/3, 6 r.), Arletti 9 (4/6, 0/1, 3 r.), Del Cadia (0/2, 4 r.), Vildera 8 (4/8, 6 r.), Fantoma 5 (1/1, 1 r.), Ogden 21 (6/11, 2/4, 7 r.), Radonjic ne, Calzavara ne, Allen 22 (7/14, 2/5, 2 r.), Valente ne, Guadalupi ne. Coach: Bucchi.

AVELLINO BASKET: Lewis 14 (3/10, 1/3, 13 r.), Jurkatamm 10 (2/3, 1/7, 4 r.), Sabatino 9 (2/2, 1/1), Mussini 10 (2/2, 2/7, 1 r.), Earlington 21 (6/9, 2/6, 2 r.), Maglietti (0/3, 0/1, 2 r.), Verazzo (2 r.), Bortolin 6 (2/2, 7 r.), Nikolic (0/1), Chinellato 7 (1/2 da tre, 3 r.). All. Crotti.

ARBITRI: Ferretti – Attard – Grappasonno.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 8/11, Avellino 19/22. Perc. tiro: Brindisi 29/63 (6/17 da tre, ro 11, rd 23), Avellino 25/61 (8/28 da tre, ro 16, rd 24).