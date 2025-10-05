Basket – Esordio vincente per l’Assi Brindisi



Esordio vincente per la ZBF Assi Basket Brindisi: i biancorossi si aggiudicano il match contro La Scuola di Basket Lecce con il punteggio finale di 86-80.

Le due formazioni non hanno disatteso le aspettative della vigilia, dando vita ad una gara avvincente, desiderose entrambe di affermare la propria supremazia.

Alla palla a due coach Laghezza schiera Brunetti, Datuowei, Maffei, Ouattara e Valente mentre coach Michelutti si presenta con Guido, Tyrtyshnik, Cantagalli, Vidakovic e Zalalis dal primo minuto.

Gara intensa, combattuta ed entusiasmante per tutti i 40 minuti, nonostante l’assenza del pubblico.

I ragazzi di coach Laghezza hanno dovuto far fronte sin dall’inizio alla grinta dei leccesi, trascinati dall’ex di turno Guido, l’inarrestabile Tyrtyshnik ed il lungo Zalalis che padroneggia nell’area pitturata sfruttando le proprie doti atletiche.

I brindisini però non mollano e rispondono colpo su colpo, grazie all’estro del play Maffei al controllo della regia biancorossa, alla tenacia e grinta di Datuowei e Guadalupi entrambi precisi al tiro.

Termina così la prima frazione di gioco con gli ospiti in vantaggio con il risultato di 20-26.

Nel secondo periodo la musica cambia: sono i brindisini a gestire il ritmo della gara.

i biancorossi tornano in campo con maggiore determinazione ed aggrediscono gli avversari, recuperando diversi palloni: Maffei, Datuowei e Valente bucano più volte la retina dall’arco dei 6m75, mentre Guadalupi fa la voce grossa sotto le plance coadiuvato da capitan Brunetti.

Cresce il nervosismo ed aumenta la pressione da ambo le parti: si lotta su ogni pallone difendendo il proprio canestro a muso duro.

Si continua così sino al suono della sirena che sancisce l’intervallo lungo con gli ospiti ancora in vantaggio con il punteggio di 44-49.

Al rientro in campo i brindisini sembrano più motivati dei leccesi, che comunque non demordono.

Con un susseguirsi di emozioni si segna da entrambi i lati: gli ospiti tentano l’allungo più volte, ma i biancorossi reagiscono proattivamente.

I ragazzi di coach Laghezza chiudono le linee di penetrazione ai leccesi che non trovano più la fluidità in fase offensiva.

l’inerzia del match ora è a favore della squadra brindisina: la premiata ditta Brunetti e Guadalupi lotta sotto le plance sfruttando i propri centimetri, mentre Valente mette a segno due triple consecutive seguito a ruota da un incontenibile Maffei che ne segna subito una terza assicurando punti importanti.

I padroni di casa annullano completamente il vantaggio degli ospiti, chiudendo il terzo tempino in vantaggio con risultato di 63-62.

Ultima frazione di gioco a dir poco emozionante: si va avanti a braccetto, sino a quando i padroni di casa con un gioco molto più corale e due ottimi finalizzatori come Datuowei e Guadalupi trovano l’allungo decisivo, portandosi in vantaggio di ben 9 lunghezze.

La palla scotta e la paura di sbagliare fa il resto: improvvisamente i leccesi sembrano perdere la via del canestro, troppi gli errori nell’area pitturata.

Ma non è ancora finita: grazie ai falli commessi dagli avversari i biancorossi vanno diverse volte in lunetta, con percentuali di realizzazione all’altezza della situazione.

Alla sirena finale il punteggio indica 86-80 per i brindisini ed è subito festa in casa biancorossa.

Top scorer dell’incontro per l’Assi Basket Brindisi Daniel Datuowei con 23 punti, seguito a ruota da Maffei (22), Guadalupi (15) e Valente (11).

Prossimo turno, domenica 12 ottobre 2025 alle ore 18:30 in trasferta con il Barletta Basket.

ZBF Assi Brindisi – CCE Lecce 86-80 (20-26, 24-23, 19-13, 23-18)

ZBF Assi Brindisi : Thioye ne, Montanile 2, Di Rienzo 3, Datuowei 23, Ouattara 4, Valente 11, Brunetti 6, Guadalupi 15, Casulli ne, Errico, Notarpietro ne, Maffei 22.

CCE Lecce: Guido 17, Tyrtyshnik 24, De Giovanni ne, Pallara 2, Busetta ne, Cantagalli 10, Mocavero 6, Cruciani ne, Vidakovic 3, Fracasso 3, Zalalis 15.