Basket – Fantastica Valtur! Vince ad Avellino e va avanti nei play-in

Avellino – Valtur Brindisi = 67 – 82

Brindisi dimentica le brutture dell’ultimo turno di campionato e vince meritatamente contro un modesto Avellino, in trasferta, per 82 a 67

nel primo turno play in, l’anticamera dei playoff promozione in serie A. Ora la squadra di Bucchi giocherà il secondo turno sempre in trasferta domenica prossima in casa di Verona. Chi vince entrerà’ nella griglia playoff affrontando nei quarti di finale Rimini. Assenti per Avellino Bortolini e Sabatino. In campo Mussini, Lewis, Codeluppi, Jurkatamm e Earlington. Per Brindisi Vildera, Brown, Calzavara, Radonjic e Ogden. Parte dalla panchina Laquintana con una maschera protettiva sul viso. Parte bene la squadra di Bucchi con un perentorio 7 a 0. Molto male Avellino in fase di tiro. 14 a 4 per gli ospiti a metà tempino. Benissimo Vildera che si conferma miglior realizzatore. In campo anche Laquintana. Primo quarto 25 a 16 per la Valtur. Anche in avvio di secondo quarto Avellino fa fatica in difesa non riuscendo a bloccare le bocche di fuoco biancazzurre. Brindisi vola sul 32 a 18 con Calzavara superastar. Brindisi gioca benissimo in attacco. Dimenticata in un amen la brutta prestazione di domenica scorsa contro Urana Milano. Gli irpini sul finale del tempino danno una parvenza di reazione. Difendono più aggressivamente e migliorano le percentuali al tiro. Brindisi però mantiene un buon vantaggio. A metà gara Brindisi avanti per 44 a 35. Vildera 11 e Calzavara 9 punti i migliori in campo. Brindisi ha proprio voglia di passata il turno dei play in e lo dimostra in avvio di terzo quarto. Ci si butta su ogni pallone senza pensare ad altro. Davvero incredibili come sia cambiato il volto della squadra in 4 giorni. Nei primi minuti del terzo quarto 7 a 2 di parziale a suo vantaggio. Avellino inesistente. Brindisi vola a +20 con un parziale di 23 a 2. Sul finire del tempino Avellino piazza un parziale non previsto di 14 a 2. All’ultimo intervallo Brindisi avanti per 59 a 51. Partita riaperta quando sembrava oramai chiusa a favore della Valtur. La squadra di casa segna il primo canestro dell’ultimo quarto mentre Brindisi e’ in confusione e perde due azioni d’attacco per lo scadere dei 24 sec. Avellino continua nella sua rimonta. Ma Vildera non ci sta ed e’ lui che mantiene a galla Brindisi ricacciando indietro gli irpini. Valtur riprende in mano la partita e 17 punti di vantaggio. E’ il break decisivo. Brindisi vince per 82 a 67 e prosegue il percorso nei play in. Miglior marcatore Vildera con 25 punti, seguito da Ogden con 18 e Calzavara con 13. Domenica si gioca a Verona sempre in partita secca. Chi vince sfiderà’ in cinque partite Rimini.

Gianmarco Rubino