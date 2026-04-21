Basket femminile – la Polisportiva Bozzano under 15 alle finali Interzona

L’obiettivo è chiaro: entrare nella storia. La formazione Under15 della Polisportiva Bozzano Brindisi, è pronta ad affrontare le grandi del basket femminile nazionale, nel concentramento interzonale che comincerà da venerdì 24 aprile in Emilia – Romagna. Le ragazze di coach Rosaria Balsamo affronteranno in un girone di ferro (forse il più difficile tra i quattro concentramenti nazionali) compagini del calibro di Umana Reyer Venezia, Pallacanestro Derthona e Pink Basket Macerata. Un quadrangolare al quale le biancoblu brindisine sono arrivate dopo un lungo cammino seguito alla Final Four regionale, svoltasi proprio a Brindisi un mese fa. Dopo la sconfitta in finale regionale contro l’Angiulli Bari, per Lafuenti e compagne si è materializzata e capitalizzata al meglio la seconda chance: nello spareggio per l’interzona, infatti, le brindisine hanno battuto il quotato Cercola (vicecampione nel girone della Campania) con un perentorio 66-35 che è valso questo storico salto tra le grandi della Penisola. Le ragazze sono cariche, e conscie delle proprie potenzialità. Il calendario prevede l’esordio di fuoco venerdì pomeriggio (palla a due dalle 16) al Palasport di Savignano sul Panaro (Modena) contro le veneziane della Reyer, storica società del basket in gonnella nazionale. Poi, a seconda del risultato, toccherà affrontare le altre due contendenti. L’accesso alle finali, permetterebbe di giocarsi lo scudetto contro le migliori squadre italiane. Nessuno fa pronostici, anche perché le variabili tattiche e psicologiche potrebbero cambiare la storia di questa competizione alla quale la Polisportiva Bozzano Brindisi si farà trovare pronta e vogliosa di stupire ancora: “Abbiamo lavorato duramente per mesi per regalarci soddisfazioni – afferma coach Balsamo -. Siamo una squadra giovane e dall’età media bassa rispetto ad altre, è sarà comunque una bella esperienza per tutti. Essere arrivati qui è una grande soddisfazione, ma non vogliamo certo fermarci, e venderemo cara la pelle”.