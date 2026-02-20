Basket – Final Four Coppa Italia 2026 – Info biglietteria Brindisi-Rimini

PREVENDITA ATTIVA PER GLI ABBONATI LNP PASS, VENDITA LIBERA A PARTIRE DALLE ORE 15:00 DI SABATO 21 FEBBRAIO. SEMIFINALE IN PROGRAMMA VENERDÌ 13 MARZO ALLE ORE 21:00 AL PALASPORT FLAMINIO DI RIMINI.
Si informa che, a partire dalle 15:00 di sabato 21 febbraio, i biglietti valevoli per la semifinale di Coppa Italia LNP Valtur Brindisi-Dole Basket Rimini saranno messi in vendita libera sulla piattaforma Ticketone.
Per tutti coloro che sono abbonati alla piattaforma LNP Pass, è possibile acquistare i biglietti in anteprima nelle prime 24 ore fino alle ore 15:00 di sabato 21 febbraio, inserendo il codice ricevuto via mail nella pagina di acquisto.
La prevendita è attiva al seguente link: https://sport.ticketone.it/catalog?promoter=90600805
Il match si disputerà al Palasport Flaminio di Rimini, venerdì 13 marzo alle ore 21:00.
In mappa sulla piattaforma di vendita, saranno segnati in rosso i posti dedicati alle curve (A-B-NEUTRI) per indicare le due tifoserie (A-B) ed i posti di chi verrà come semplice appassionato, senza una preferenza particolare (NEUTRI). LNP ha garantito lo stesso numero di biglietti ad ogni squadra.
Per quanto riguarda i posti numerati dietro le panchine, il settore dedicato ai tifosi brindisini è denominato DISTINTI MARE SINISTRA.
Su richiesta della Questura di Rimini, sono state adottate le seguenti restrizioni: obbligo di biglietto nominale; limite di residenza per l’accesso nei settori ospiti; vendita esclusivamente online o nelle rivendite autorizzate; limite massimo di n.4 biglietti ad ogni transazione; botteghini chiusi il giorno dell’evento presso il palasport.
I ticket saranno validi per la singola partita e si procederà, al termine del primo incontro di ogni giornata, allo svuotamento dell’impianto, con successiva riapertura per la seconda gara.
Prezzi a partire da € 10,00 (escluse commissioni e diritti di prevendita).