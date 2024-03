Basket. Finalmente un successo della Happy casa Brindisi

La Happy casa Brindisi muove finalmente la classifica superando Cremona per 79 a 76. E con i favorevoli risultati dagli altri campi, la squadra di Sakota vede un po’ di luce in fondo al tunnel. E’ stata una partita sempre condotta da Sneed e compagni. Solo nell’ultimo quarto c’è’ stata tanta tensione per il rientro in gara dei Lombardi. In campo per Brindisi il neo acquisto Washington, poi Sneed, Bayehe, Laszewski e Morris. Dall’altra parte Cremona di coach Cavina gioca con McCullough, Lacey, Adrian, Pecchia e Eboua. Parte bene là Happy casa Brindisi che si porta sul 10 a 4. La squadra appare molto motivata. Cremona tuttavia resta in scia e la partita e’ molto bella. Entrano Laquintana e Bartley e danno più ordine al team di Sakota. Cremona sbaglia tanto in attacco. Al primo intervallo, Brindisi avanti per 21 a 14. Si segna poco in avvio di secondo quarto. Il neo acquisto Washington si da’ un gran da fare e fa vedere di essere utile in cabina di regia. 6 a 0 il parziale per Brindisi nei primi quattro minuti. Fallo tecnico alla panchina degli ospiti e Brindisi vola al + 13. Ottima la difesa dei biancazzurri, pessimi gli attacchi di Cremona. All’intervallo lungo Brindisi avanti 38 a 29, con l’ultimo canestro a fil di sirena di Sneed. Il terzo quarto vede sempre la squadra biancazzurra in vantaggio, anche se non riesce a dare la spallata definitiva. Si oscilla tra i 10 e i 13 punti di vantaggio. Ottima la prestazione di Washington che totalizza 12 punti in 22 minuti di gioco. Sul finire del tempo entra anche Smith, altro nuovo acquisto della società biancazzurra. All’ultimo intervallo, Brindisi avanti per 58 a 49. L’ultimo quarto vede Brindisi meno concentrata, meno forte in difesa. Mantiene la guida del match anche se Cremona recupera tanto. A 4 minuti Brindisi ha solo 3 punti di vantaggio. Si gioca senza playmaker perché Washington non e’ in perfette condizioni fisiche. Cremona pareggia a tre minuti dal termine. Morris fa respirare Brindisi con una tripla scaccia crisi. E la seguente tripla di Sneed aumenta il divario a 6 punti. Ultimi due minuti ad alta tensione emotiva. Brindisi ha 4 punti di vantaggio. Il nervosismo sale anche tra i tifosi. Cremona a -2 a 21 secondi dalla sirena. Fallo antisportivo ai danni di Cremona. Sneed segna i due tiri liberi e la Happy casa mantiene il possesso palla. Rimessa sbagliata di Morris che getta nello sconforto i biancazzurri. Cremona a -2. Bartley segna in contropiede e la gara praticamente finisce qui. Brindisi vince per 79 a 76 con l’ultimo canestro di Bartley.