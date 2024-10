Basket – Finito l’incubo dela Valtur Brindisi. Sconfitta nettamente Forlì

Dopo tre sconfitte consecutive arriva la prima vittoria della Valtur Brindisi in serie A2. La squadra di Bucchi ha superato nettamente la forte Forlì per 82 a 63. Gara mai messa in discussione a conferma che in questa occasione si è’ vista la forza di rivalsa dei biancazzurri. Decisivo anche l’esordio di Da Vico, dopo alcune settimane di stop per infortunio. Vantaggio netto già’ dai primi minuti e Forlì non è mai riuscita a rientrare in partita. In partenza Bucchi fa giocare Calzavara, Allen, Ogden, Vildera e per la prima volta Da Vico, all’esordio in campionato. Ed e’ proprio Da Vico che realizza il primo canestro al primo attacco di Brindisi. Parte fortissimo il team biancazzurro, deciso ad interrompere la striscia di risultati negativi. 13 a 4 in un amen per Allen e compagni. Poi 20 a 9 al primo intervallo sotto tanti applausi del pubblico brindisino. Nel secondo quarto Brindisi tiene botta al ritorno di Forlì, mantenendo un buon vantaggio. A metà gara Brindisi avanti per 45 a 28. Seconda parte di gara più equilibrata ma con i biancazzurri sempre avanti con larghissimo vantaggio. Alla fine la Valtur vince per 82 a 63 tra il tripudio del pubblico del PalaPentassuglia. Miglior marcatore Allen con 24 punti. Ora ancora due trasferte consecutive.

IL TABELLINO

VALTUR BRINDISI-UNIEURO FORLÌ: 82-63 (20-9, 45-28, 63-47, 82-63)

VALTUR BRINDISI: Jahier ne, Buttiglione, Laquintana 14 (5/7, 1/1, 4 r.), Arletti 8 (2/4, 3 r.), Del Cadia 6 (3/4, 6 r.), Vildera (0/4, 1 r.), Fantoma 6 (1/2, 1/2), Ogden 9 (4/5, 0/1, 5 r.), De Vico 3 (1/3 da tre, 2 r.), Radonjic 10 (2/2, 2/3, 2 r.), Calzavara 2 (1/3, 0/3, 3 r.), Allen 24 (7/9, 1/6, 2 r.). Coach: Bucchi.

UNIEURO FORLÌ: Del Chiaro 8 (1/4, 0/2, 3 r.), Cinciarini 5 (1/5, 1/3, 3 r.), Magro 7 (2/2, 4 r.), Pascolo 4 (2/4, 0/1, 2 r.), Harper 9 (4/9, 0/4, 2 r.), Gaspardo 15 (4/5, 1/3, 12 r.), Tavernelli 5 (1/1, 1/2, 3 r.), Pollone 5 (0/2, 1/1, 2 r.), Parravicini 3 (0/3, 1/1, 3 r.), Pinza 2 (1/1, 1 r.). Coach: Martino.

ARBITRI: Gagliardi – Salustri – Marzulli.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 14/19, Forlì 16/19. Perc. tiro: Brindisi 31/59 (6/19 da tre, ro 2, rd 22), Forlì 21/53 (5/17 da tre, ro 11, rd 29). Fallo tecnico: Harper (F) al 32’ (67-49).