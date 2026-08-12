Basket – Francesco Ferrienti torna alla Dinamo: sarà il nuovo assistente allenatore

La Dinamo Basket Brindisi è lieta di annunciare il ritorno di Francesco Ferrienti, che dalla stagione sportiva 2026/2027 entrerà a far parte dello staff tecnico della prima squadra nel ruolo di assistente allenatore.

Per Ferrienti si tratta di un ritorno in biancoblù, questa volta con una nuova veste. Dopo aver lasciato il segno sul parquet, metterà ora la propria esperienza e le proprie competenze al servizio della squadra, affiancando coach Sanchez.

Brindisino, classe 1981, Ferrienti vanta una lunga e importante carriera da giocatore sui parquet italiani, maturata nei principali campionati nazionali e caratterizzata da numerose esperienze che gli hanno permesso di costruire negli anni un prezioso bagaglio tecnico e umano. Il suo primo capitolo in biancoblù risale al periodo compreso tra il 2015 e il 2018, quando per tre stagioni consecutive è stato uno dei punti di riferimento della Dinamo Basket Brindisi, rendendosi protagonista delle due storiche promozioni conquistate in quegli anni e contribuendo in maniera determinante alla crescita del club, trascinando la squadra dalla Prima Divisione alla Serie D. Nel 2019 “Ferro” torna a vestire la maglia della Dinamo, disputando le successive due stagioni in Serie C Silver e confermando ancora una volta il proprio legame con la società e con i colori biancoblù. Conclusa la carriera da giocatore, Ferrienti ha intrapreso il percorso da allenatore, mettendo a disposizione dei giovani il bagaglio tecnico e umano maturato in tanti anni di pallacanestro. Oggi il suo cammino si intreccia nuovamente con quello della Dinamo, dove porterà esperienza, competenza e conoscenza dell’ambiente nel ruolo di assistente allenatore della prima squadra.

Il ritorno di Francesco Ferrienti rappresenta un’importante risorsa per la società, che aggiunge al proprio staff una figura profondamente legata ai colori biancoblù e ai valori del club. Un ritorno a casa che unisce passato e futuro, nel segno della continuità e dell’ambizione.