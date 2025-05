Basket – Gara 3 play-off: parte oggi la prelazione abbonati e vendita libera

PREZZI RIDOTTI PER TUTTI GLI ABBONATI ALLA STAGIONE 2024/25. TAGLIANDI IN VENDITA DALLE 17.00

La Valtur Brindisi è pronta ad affrontare la fase playoff di Serie A2, dopo l’entusiasmante cavalcata che l’ha vista prevalere da assoluta protagonista dapprima con Avellino e successivamente a Verona, sempre in trasferta.

Due successi decisivi che valgono lo scontro ai quarti di finale conto Rimini e la possibilità di giocare nuovamente al PalaPentassuglia avvalendosi del supporto di tutti i tifosi biancoazzurri.

QUARTI DI FINALE PLAYOFF

Valtur Brindisi vs RivieraBanca Rimini: gara 3 – venerdì 16 maggio ore 20:30 @PalaPentassuglia

PRELAZIONE ABBONATI A PREZZO RIDOTTO

A partire dalle ore 17:00 di lunedì 5 maggio fino alle ore 20:00 di giovedì 8 maggio tutti i possessori di un abbonamento o mini abbonamento Serie A2 potranno confermare il proprio posto a prezzo ridotto loro riservato.

Attenzione: terminata questa fase, i posti non confermati verranno sbloccati e decadrà qualsiasi forma di prelazione e di agevolazione sul prezzo riservata agli abbonati.

MODALITÀ DI ACQUISTO:

c/o New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (aperto dalle ore 09:30-13:00 e dalle ore 16:45-20:15);

c/o tutti i punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio nazionale;

online sul sito www.vivaticket.it con le seguenti modalità:

-Cercare l’evento ‘Valtur Brindisi-RivieraBanca Rimini G3’;

-Cliccare sulla sezione ‘prelazione’;

-Inserire il codice ‘Rinnovo Abb.’ (TLITE + 12 cifre) presente sul retro della tessera 24/25;

-Confermare l’acquisto online.

Per ogni dubbio e necessità rivolgersi all’indirizzo mail: store@newbasketbrindisi.it o contattare il num. 0831/574010.

VENDITA LIBERA

A partire dalle ore 17:00 di lunedì 5 maggio partirà contestualmente anche la vendita libera dei posti disponibili in pianta. Per i non abbonati il prezzo di riferimento è presente nella colonna “Intero”.

La vendita libera proseguirà fino alla palla a due, eventuali posti non confermati dagli abbonati saranno visibili in mappa allo scadere del periodo di prelazione.

MODALITÀ DI ACQUISTO:

c/o New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (aperto dalle ore 09:30-13:00 e dalle ore 16:45-20:15);

c/o tutti punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio;

online sul sito www.vivaticket.it

al botteghino del Pala Elio il giorno della partita (apertura 90 minuti prima della palla a due)

N.B.: si ricorda che per gli acquisti effettuati online e nei punti vendita verrà applicato un prezzo di prevendita di €1,50.

CLUB

Tutti coloro che hanno acquistato un abbonamento tramite i Club di tifo organizzato, potranno esercitare la prelazione sul proprio posto esclusivamente presso il New Basket Store.