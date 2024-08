Basket – Gaw Assi Brindisi ingaggia Matteo Valente!

La GAW Assi Brindisi è lieta di annunciare l’inserimento nel roster della serie C interregionale del giovane play/guardia Matteo Valente #13, classe 2007, proveniente dalla Valtur Brindisi.

L’ingaggio di Valente ha un’importanza rilevante, in quanto definito nell’ottica della collaborazione avviata con la società NBB Valtur: aggregato già al gruppo della prima squadra in serie A2, sarà anche protagonista con i colori biancoblù nel campionato U19 DNG, seguendo gli insegnamenti di coach Laghezza.

Matteo è cresciuto cestisticamente nelle giovanili della Lions Basket Bisceglie, raggiungendo importanti traguardi a livello personale e di squadra; nella stagione 2022-2023 ha esordito in serie C Silver con la maglia del Barletta Basket collezionando ben 25 presenze, per poi trasferirsi l’anno seguente a Brindisi andando a rinforzare le giovanili della Happy Casa, allenandosi anche con la prima squadra.

Lo scorso anno è stato protagonista nel campionato U17M Eccellenza, vincendo sia la fase regionale che quella interregionale, con una media di 26 punti realizzati a partita.

Nelle finali regionali ad Agropoli è stato scelto come MVP FIP della 3^ giornata con 40 di valutazione, grazie ai 33 punti, 7 rimbalzi e 6 assist a suo favore.

Ma non finisce qui: domenica 29 ottobre 2023 l’opportunità si concretizza e Matteo fa il suo esordio nella massima serie, incluso nei dodici scelti da coach Marco Esposito per l’incontro casalingo contro la formazione del Pistoia Basket.

Le sue qualità tecniche e fisiche lo renderanno un giocatore importante nelle rotazioni del roster a disposizione di coach Laghezza: la doppia esperienza giovanile/senior gli sarà utile per dare continuità al suo processo di crescita fisica e tecnica.

Un ringraziamento particolare alla Valtur Brindisi per la fattiva collaborazione e disponibilità mostrate per l’utilizzo dell’atleta in doppio tesseramento.

La società augura a Matteo il più sincero in bocca al lupo per questa sua nuova avventura in biancorosso.