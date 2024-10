Basket – Gaw Assi Brindisi vince sul parquet di Fasano

Campionato di Basket Serie C Interregionale: Grande Vittoria GAW ASSI Basket Brindisi contro il Fasano Basket nella nuova tensostruttura di Fasano. I ragazzi di coach Luca Laghezza portano a casa una prestigiosa vittoria in trasferta. Gara in salita nei primi minuti, ma i ragazzi iniziano a macinare punti a suon di triple e chiudono i primi due tempi con un vantaggio di 14 punti.

Nel terzo quarto il Fasano inizia il recupero, ma la forza, la tenacia e lo spirito di gruppo della GAW ASSI Basket Brindisi portano a casa una grande partita con il risultato finale di 97 a 90, con un super Darius Kibildis con 24 punti, Gabriele Polifemo a 23 punti ed Andrea Scivales con 20 punti.

Ci rivediamo 26 Ottobre tutti al Palamelfi ore 18.00, quarta partita di Campionato contro la Pallacanestro Molfetta.