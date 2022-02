BASKET – GENTILE POTREBBE ESSERE IL NUOVO IDOLO DELLA TIFOSERIA

Buona la prima al PalaPentassuglia per Alessandro Gentile. L’ex Milano e Varese fa il suo esordio casalingo con la canotta della Happy Casa Brindisi nella bella vittoria contro Reggio Emilia per 89-75 e contribuisce al successo con 8 punti e una prestazione da leader. Gli occhi degli spettatori sono quasi tutti puntati su di lui e la tifoseria brindisina gli riserva l’accoglienza delle grandi occasioni: quando coach Vitucci lo richiama in panchina, verso la fine del secondo quarto, arriva anche una meritata standing ovation. L’atmosfera sugli spalti è caldissima, con il pubblico che non ha mai smesso di incitare la squadra fino all’ultimo suono di sirena: la Happy Casa, trascinata da grandi prestazioni di Gaspardo e Adrian, ritrova la vittoria sul parquet amico e prova a rilanciarsi soprattutto in vista delle Final Eight. Grande segnale di attaccamento della tifoseria biancazzurra che, nonostante il momento difficile e un campionato finora altalenante, continua a rimanere vicina a squadra e società, supportando e cantando per tutta la durata della partita, anche quando gli emiliani hanno provato ad avvicinarsi giungendo fino a un momentaneo meno tre. Poi, Brindisi ha nuovamente preso il largo, rimanendo saldamente al comando dell’incontro, trascinato dal suo pubblico. Con la speranza che sia un auspicio per un ritorno alla continuità di risultati e di prestazioni anche grazie ai nuovi innesti, Gentile su tutti.