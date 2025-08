Basket – Giovanni Greco resta alla Dinamo: rinnovo nel segno della continuità e della crescita

La Dinamo Basket Brindisi è orgogliosa di annunciare il rinnovo di Giovanni Greco per la stagione 2025/2026. Una conferma importante, che testimonia il valore del progetto tecnico e umano della società, e il forte legame che Giovanni ha costruito con i colori biancoazzurri nel corso degli anni.

Classe 2004, ala di 193 cm, Giovanni è alla sua quinta stagione consecutiva con la Dinamo, squadra che lo ha accolto nel 2020 dopo le esperienze nelle giovanili della Stella Azzurra Brindisi e della Happy Casa Brindisi. Nonostante la giovane età, Greco ha già maturato esperienze significative nei campionati di C Silver e C Gold, entrambi vinti, e in Serie B Interregionale, dimostrando una crescita costante dal punto di vista tecnico, fisico e mentale.

Nella stagione appena conclusa, Giovanni si è distinto per la capacità di sfruttare al massimo ogni minuto in campo, offrendo intensità, energia e un grande impatto difensivo. A conferma del suo percorso in ascesa, nella stagione 2024/2025 ha raddoppiato le sue statistiche rispetto all’anno precedente, realizzando 106 punti totali con una media di 3.1 punti a partita nei minuti concessi. Numeri che evidenziano il suo crescente peso all’interno della squadra e la capacità di diventare un elemento chiave nei momenti decisivi, contribuendo in più occasioni a ribaltare le sorti dell’incontro.

La sua scelta di rinnovare con la Dinamo è la conferma del suo profondo attaccamento alla maglia e della sua volontà di continuare a crescere all’interno di un ambiente che lo ha visto diventare uomo e atleta. La società tutta ringrazia Giovanni per il suo impegno quotidiano, la sua costanza e la passione con cui rappresenta la Dinamo dentro e fuori dal campo.

Le parole di Giovanni Greco dopo il rinnovo: “Sono molto felice di continuare a far parte di questa società, che ha creduto in me fin da quando ero ancora un bambino. Ormai siamo al quinto anno consecutivo insieme, e la motivazione è sempre la stessa: dare il massimo e farmi trovare pronto ogni volta che il coach chiamerà. Sarà una stagione impegnativa, ma sono certo che, con il lavoro e l’impegno di tutti, riusciremo a toglierci grandi soddisfazioni”.