BASKET – GIOVANNI GRECO VESTIRA’ LA MAGLIA DELLA LIMONGELLI DINAMO

Giovanni Greco vestirà la maglia della Limongelli Dinamo anche nella prossima stagione

La Limongelli Dinamo Basket Brindisi è lieta di annunciare la conferma dell’atleta Giovanni Greco nel roster della prossima stagione.

Ala di 193 cm per 95 kg, nato a Brindisi il 6 novembre 2004, è cresciuto nelle fila della Stella Azzurra Brindisi di Vito Errico, successivamente il passaggio al Basket Brindisi prima del trasferimento nel settore giovanile della Happy Casa Brindisi, disputando diversi campionati (U14, U15, U16, U18) vincendo la Final Four Under 15, raggiungendo l’Interzona Under 16 e partecipando alla Next Gen Cup.

Nel 2020 l’acquisto del cartellino da parte della Dinamo con il conseguente inserimento nel roster della prima squadra: nella scorsa stagione, nonostante la giovanissima età, ha rappresentato una significativa soluzione tattica nel reparto lunghi grazie alla sua importante fisicità, contribuendo così – insieme ai suoi compagni di squadra – alla vittoria del campionato.

Dopo il duro lavoro dello scorso anno, in questa stagione Greco è chiamato ad uno sforzo maggiore perché in un campionato difficile e duro come quello della Serie C Gold, dovrà farsi trovare pronto ogni qual volta coach Cristofaro deciderà di sfruttare la sua forza fisica, insieme alla precisione nel tiro da tre punti.

Oltre al campionato senior, Giovanni Greco farà parte della formazione Dinamo che parteciperà al campionato Under 19.