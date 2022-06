BASKET – GO UP SRL RILANCIA LA PARTNERSHIP: SARÀ GOLD SPONSOR 2022/23

GO UP SRL RINNOVA E RILANCIA IL PROPRIO SOSTEGNO ALLA HAPPY CASA BRINDISI.

Happy Casa Brindisi annuncia con grande soddisfazione il rinnovo con relativo upgrade della Go Up srl, in qualità di nuovo Gold sponsor per la stagione 2022/23. Il brand Go Up infatti sarà presente sulle divise da gioco casa e trasferta che la prima squadra indosserà nel prossimo campionato di Serie A.

La Go Up S.R.L è nata nel 2006 ed è operativa in Bari alla via Fanelli 285. Impresa leader nel settore del noleggio delle piattaforme aeree autocarrate e cingolate, camion gru, ascensori da cantiere, ponteggi elettrici e bicolonna, montacarichi, bilance a funi sospese, autoscale, montacarichi, carrelli elevatori e bagni chimici.

L’azienda si distingue oltre che per la molteplicità dei servizi anche per la professionalità ed esperienza nel settore del noleggio che viene messa a completa disposizione del cliente grazie al vasto parco mezzi il tutto con il supporto di personale addestrato e altamente qualificato e specializzato. Inoltre la Go Up SRL lavora in sinergia con la Go Up Montaggi SRL, offrendo quest’ultima, nella sua molteplicità di servizi, la progettazione e realizzazione di ponteggi, montaggio e smontaggio impalcature, opere provvisionali in ambito edilizio e industriale. In grado di operare e garantire rapidità negli interventi per la completa soddisfazione del cliente, le aziende offrono un servizio personalizzato in base alle singole esigenze, seguendo ogni fase di noleggio e montaggio di impalcature e ponteggi destinati ai cantieri privati, commerciali e opere pubbliche.

“E’ praticamente da un anno che il direttore commerciale Fanigliulo mi parla di questa possibilità di andare sulle divise di gioco della Happy Casa o comunque di aumentare la visibilità delle mie aziende – dichiara il titolare e amministratore delegato Giuseppe Traversa – e per mia grande gioia devo ammettere, ho accettato la sua proposta perché dopo il primo anno al loro fianco ho potuto apprezzare ancor di più la bontà e la virtuosità del progetto NBB, la serietà della famiglia Marino che ho conosciuto personalmente e oltre a essere una super e organizzata società sportiva, questa è davvero una grande famiglia. Sono un appassionato di sport in generale ma ora sono un super tifoso di basket e con la Go Up ho deciso di continuare a investire delle risorse sul territorio brindisino e oggettivamente, con i grandi risultati sportivi ottenuti in questi ultimi anni, la crescita concreta nei numeri in termini mediatici, di visibilità e appeal, la Happy Casa Brindisi è sinonimo di eccellenza assoluta e mi piace pensare che tutti insieme, dopo la scorsa annata “di rodaggio” arriveremo sempre più su e sempre più in alto verso grandi traguardi e nuovi successi”.

“La Go Up è un’eccellenza assoluta nel panorama delle aziende pugliesi – dichiara il direttore commerciale Fanigliulo – e in questo primo anno al nostro fianco hanno fatto davvero tanto con e per noi. La loro crescita in termini di visibilità e con il rafforzamento di questa partnership ci sentiamo “più forti”. Poi l’entusiasmo dilagante e coinvolgente del titolare Giuseppe Traversa, uomo impegnato in maniera attiva nello sport su più fronti, ci stimola e spinge a fare sempre di più e meglio in termini di crescita d’immagine, commerciale e marketing“.

Per maggiori info visitare i siti internet www.goupnoleggiopiattaformeaeree.it e www.goupmontaggi.it, i canali social Facebook/Instagram, oppure chiamare al numero 080. 5481225.