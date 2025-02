Basket. Grande Valtur Brindisi! Altra vittoria con il Torino

La Valtur Brindisi continua la striscia positiva vincendo la gara interna contro Torino per 78 a 74. Ora davvero si punta ad un posto nei playoff. Maiuscola la prova di Brown (23 punti) è essenziale per alcuni canestri decisivi di Calzavara. Gara equilibrata dall’inizio alla fine con vantaggio alternati da una parte e dall’altra. Sold out al PalaPentassuglia per una partita molto

Importante per l’ingresso nei playoff. Per la Valtur scendono in campo Brown, Vildera, Calzavara, Ogden e Arletti.

Risponde Torino dell’ex coach Paolo Moretti con Taylor, Ajayi, Severini, Seck e Schina. Le due squadre sbagliano tanto in avvio, sia in fase di tiro che di costruzione della manovra d’attacco. Torino prende un leggero vantaggio di 3 punti a metà tempino. Schina per i piemontesi mette dentro la tripla del +6. Poi è’ Laquintana, entrato al posto di Calzavara, a riportare in scia la Valtur Brindisi. La difesa dei biancazzurri pero’ non e’ arcigna come nelle ultime apparizioni. Al primo intervallo punteggio sul 17 pari con gli ultimi tre punti di Arletti per Brindisi. In avvio di secondo quarto Montano con due triple porta avanti Torino sul 23 a 19. Ma Brown e Laquintana riportano il punteggio in parità. Montano continua ad avere percentuali eccellenti al tiro dalla distanza. Ma agli ospiti risponde Brown e punteggio ancora in equilibrio. La spettacolare schiacciata di Ogden regala il minimo vantaggio ai biancazzurri. A metà gara 40 pari con l’ultima tripla da metà campo di Brown annullata dal trio arbitrale perché’ a tempo scaduto. Ma Brindisi e i tifosi hanno fortemente protestato. In effetti e’ parso che il tiro di Brown fosse partito prima della sirena. Innavvio di terzo quarto le squadre sbagliano tanto. Il primo canestro della Valtur giunge al terzo minuto. Risponde Taylor con la tripla. Ma Arletti e Calzavara con due azioni spettacolari scaldano il pubblico. La partita scorre sui binari dell’ esasperato equilibrio. Poi sul finire del tempo Brown e Laquintana portano Brindisi a +6. Torino riduce nei secondi finali lo svantaggio e all’ultimo intervallo Valtur avanti per 62 a 58. In avvio di ultimo quarto la Valtur Brindisi perde qualche pallone di troppo per facili passaggi sbagliati. Poi Calzavara prova a rompere gli equilibri con una tripla. Brindisi a +4. Gara adesso nervosa e il pallone scotta tra le mani dei giocatori. Valtur rintuzza ogni tentativo degli ospiti di accorciare le distanze. Calzavara ha una buona mano dalla distanza e riporta Brindisi avanti di 5 lunghezze a due minuti e mezzo dal termine. Ma Taylor per Torino non ci sta e rimette la partita in equilibrio. Finale punto a punto negli ultimi 50 secondi. Brown, migliore in campo, rida’ il vantaggio a Brindisi. Time out coach Moretti per Torino. Gli ospiti falliscono l’aggancio con un tiro sbilenco da molto lontano, non trovando le alchimie giuste che chiedeva Moretti nel time out. Brindisi così ha potuto allungare a +4 a 17 secondi dal termine. Torino fallisce anche due tiri liberi. Alla fine vince Brindisi per 78 a 74.