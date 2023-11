BASKET HAPPYCASA ANCORA FALCIDIATA DALLE ASSENZE

AGGIORNAMENTI SUL ROSTER DELLA PRIMA SQUADRA A DISPOSIZIONE PER IL PROSSIMO IMPEGNO DI COPPA, IN FIBA EUROPE CUP, IN PROGRAMMA MERCOLEDÌ SERA ALLE ORE 20 A SARAGOZZA

Si comunica che l’atleta Jamel Morris, in accordo con la società, è stato autorizzato a raggiungere gli Stati Uniti per l’imminente nascita della figlia.

Il giocatore rientrerà in Italia nei prossimi giorni e prenderà regolarmente parte alla prossima partita di campionato in programma a Venezia domenica 12 novembre.

Si rende inoltre noto che, per l’impegno di FIBA Europe Cup di mercoledì sera a Saragozza, non potrà ancora sedere in panchina coach Dragan Sakota a causa della positività riscontrata al test Covid nei minuti immediatamente precedenti la partita contro l’EA7 Emporio Armani Milano.

Il roster, che sarà nuovamente diretto dall’assistant coach Marco Esposito, è partito alla volta di Saragozza senza gli infortunati Laquintana, Senglin e Bayehe, oltre che Morris; torna a disposizione il capitano JaJuan Johnson.