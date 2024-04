Basket – Happycasa batte Venezia. Ma non basta…

Nonostante la grande partita giocata contro la corazzata Venezia, vincendo per 84 a 80, la Happy casa Brindisi retrocede in Lega due per la contemporanea vittoria di Treviso a Varese. Negli scontri diretti, in caso di arrivo a pari punti domenica prossima, Brindisi soccombe contro i veneti. Delusione immensa al PalaPentassuglia e grande sconforto per tutti.

In avvio Brindisi schiera Washington, Sneed, Bartley, Bayehe e Laszewski. I lagunari rispondono con Spissu, Casarin, Kabengele, Brooks e Tucker. PalaPentassuglia quasi sold out per l’ultima gara interna della stagione. Prima tripla del solito Sneed, tornato da qualche settimana a livelli molto alti di rendimento. Altra tripla di Sneed e Happy casa va a +4. A metà tempino Spissu firma il sorpasso. Ancora Spissu porta Venezia sul +10. Time out Sakota per i padroni di casa. Intanto tutti con lo sguardo rivolto al match Varese-Treviso con i veneti avanti di 8 punti. Intanto Sneed riporta sotto Brindisi a -4. Si rompono cronometro e segnapunti e tutti vanno nel panico. Gara sospesa in attesa di riattivare la strumentazione. Nulla da fare e si torna indietro di 50 anni con il segnapunti manuale. Dopo gli ultimi minuti confusi al primo intervallo Venezia avanti per 22 a 19. In avvio di secondo quarto ritorna il punteggio ufficiale e Morris riporta avanti i biancazzurri, grazie anche ai tanti errori in attacco degli ospiti. Brindisi a +4. Parziale di 14 a 0. Venezia non ne azzecca più una e Brindisi vola sul +10. A Varese intanto finisce il primo tempo con Treviso avanti per 58 a 49. Brindisi mantiene il vantaggio e a metà gara di ‘ avanti per 45 a 38, con Bartley che fallisce la schiacciata a fil di sirena. Brindisi ancora protagonista in avvio del terzo quarto. Venezia sbaglia tanto. Intanto alla fine del terzo quarto Treviso e’ avanti su Varese solo di 3 punti. Per salvarsi, la Happy casa deve sperare in una sconfitta di Treviso. Venezia si avvicina pian piano nuovamente è pericolosamente a Brindisi. Ora il distacco e’ di due punti a 2 minuti. La Happy casa vince per 84 a 80, ma retrocede in Legadue. Vincono Treviso e Brindisi. Peccato per un inizio di stagione disastroso e per inopinate sconfitte contro Scafati e Napoli in casa. Ma i tifosi sostengono comunque la società e sperano di tornare subito in serie A.