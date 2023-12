BASKET – HAPPYCASA DECIDE DI SUICIDARSI….

Basket. La Happy Casa regala la vittoria a Scafati

Scontro salvezza prenatalizio al PalaPentassuglia tra Happy Casa Brindisi e Scafati. Figuraccia dei biancazzurri. Sciupano 22 punti di vantaggio, calano di concentrazione, sale la presunzione e Scafati vince per 103 a 98, dopo un tempo supplementare. Coach Sakota manda in campo Senglin, Sneed, Laszewski, Morris e Johnson. Assente Bayehe per influenza. Risponde Boniciolli per i campani con Nunge, Robinson, Pinkins, Rossato e Rivers. Primo canestro e’ dei biancazzurri con la tripla di Senglin. Risponde alla stessa maniera Nunge. Brindisi segna solo da tre con Laszewski e Morris. Quattro su quattro nei primi tre minuti. Time out Scafati con Brindisi avanti 12 a 3. La difesa e’ in questo momento il punto forte del team di casa. La squadra di casa continua a martellare da tre punti. Serata davvero di grazia. Dall’altra parte e’ Alessandro Gentile a tenere a galla i suoi. Al primo intervallo, Brindisi avanti per 26 a 19. Punti 10 per Morris e Laszewski e 8 per Gentile. In avvio di ripresa Gentile con due canestri consecutivi riporta sotto Scafati, 28 a 26. Time out per Happy Casa Brindisi. Ma sono ancora le triple a dare la spinta a Brindisi che riprende 9 punti di vantaggio a meta secondo periodo. Brindisi continua a difendere molto bene, mentre Scafati ha perso lo smalto dei minuti precedenti. All’intervallo lungo Brindisi avanti per 46 a 38. Gara molto equilibrata in avvio di terzo periodo. Scafati riesce a stare in scia è a evitarare il parziale negativo di inizio partita. Ma Brindisi ha sempre la mano calda da tre punti e allunga sul +13. Ora la Happy Casa sembra avere il controllo del match, restando incentrata in difesa. Dall’altra parte, Gentile e Logan non incidono come altre volte. All’ultimo intervallo Brindisi avanti per 71 a 56. Nell’ultimo quarto suicidio Brindisi. La squadra di Sakota raggiunge 22 punti di vantaggio. Poi si bloccano meccanismi di gioco, cala la concentrazione e Brindisi perde quattro palloni con Jackson. Scafati pian piano rosicchia quasi tutto lo svantaggio, arrivando a – 4 ad un minuto dal termine. Poi tanta tensione. Logan sigla la tripla del – 1 a 10 secondi dal termine. Alka sirena il punteggio e’ 90 pari e si va al tempo supplementare. Scafati continua a comandare il gioco. E clamorosamente la squadra campana vince 103 a 98, recuperando 22 punti negli ultimi 5 minuti del quarto periodo. Ci sono giocatori in casa biancazzurra che devono riflettere sul loro operato.

IL TABELLINO

HAPPY CASA BRINDISI-GIVOVA SCAFATI: 98-103 d.t.s. (26-19, 46-38, 71-56, 90-90)

HAPPY CASA BRINDISI: Jackson 2 (0/1, 0/2), Laquintana 2 (1/1, 2 r.), Sneed 26 (4/6, 3/6, 8 r.), Laszewski 13 (4/6 da tre, 3 r.), Senglin 10 (2/3, 2/5, 1 r.), Lombardi 11 (3/5 da tre, 2 r.), Bayehe 5 (1/4, 3 r.), Johnson 15 (6/9, 3 r.), Morris 19 (3/6, 3/9, 1 r.), Riismaa (3 r.), Seck ne, Flores ne, Malaventura ne. All.: Sakota.

GIVOVA SCAFATI: Gentile 21 (7/8, 1/1, 4 r.), Pinkins (0/1 da tre, 2 r.), Rossato 11 (4/4, 1/3, 1 r.), Logan 26 (4/6, 4/7, 2 r.), Robinson 9 (1/3, 1/2, 2 r.), Rivers 11 (2/5, 2/4, 2 r.), Nunge 5 (1/2, 1/1, 2 r.), Gamble 11 (4/5, 2 r.), Pini 9 (4/4, 0/1, 5 r.), Morvillo ne, Sangiovanni ne, Mouaha. All.: Boniciolli.

ARBITRI: Attard – Bongiorni – Lucotti

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 21/26, Scafati 19/25. Perc. tiro: Brindisi 31/59 (15/33 da tre, ro 10, rd 15), Scafati 37/57 (10/20 da tre, ro 8, rd 20).