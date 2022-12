BASKET – HAPPYCASA FUORI DALL’EUROPA

Gara del dentro o fuori per la Happy Casa Brindisi impegnata nell’ultima giornata del girone di qualificazione di Europe Cup sul campo del Kalev Cramo a Tallin, in Estonia. La squadra di Vitucci ha perso per 73 a 72 ed e’ cosi eliminata dalla coppa. Il team brindisino ha dato comunque ottime risposte dopo i due netti ko in campionato. E questa gara fa ben sperare per il futuro.

Al primo intervallo, Kalev Cramo in vantaggio 17 a 15. Tanti errori in avvio di srcondo quarto su entrambi i fronti. Primo vantaggio Brindisi sul 20 a 17. I biancazzurri allungano a +8, grazie ai canestri da tre punti di Mascolo. Gli estoni provano a rientrare ma la Happy Casa Brindisi ricaccia indietro i padroni di casa con un gioco in velocita’ e molto spettacolare. A metà gara, Brindisi avanti per 41 a 29. Un +12 davvero meritato. Crollo Brindisi nella seconda parte di gara con un parziale nei due restanti tempini di 44 a 31. Vince cosi la squadra estone per 73 a 72. Brindisi esce cosi di scena dalla competizione europea.