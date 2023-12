BASKET – HAPPYCASA IN CADUTA LIBERA ANCHE A CREMONA

Basket. Happy Casa Brindisi in caduta libera. Ko contro Cremona

Periodo davvero buio per la Happy Casa Brindisi. Penultimo turno di andata e sempre ultimo posto in classifica. L’auspicio e’ che il 2024 porti maggiori soddisfazioni e più vittorie per evitare la retrocessione. La squadra di Sakota ha perso in trasferte contro Cremona per 75 a 58. Primo quarto equilibrato (18-13 per Cremona) ma il secondo periodo davvero sottotono per i biancazzurri. Lombardi, invece, in serata di grazia. A metà gara, Cremona avanti per 40 a 25. Al rientro dopo l’intervallo, Brindisi ha preso il controllo del match, mostrando più convinzione e realizzando con più frequenze dall’area pitturata. Sono sopratutto Senglin e Morris i più continui ad andare a canestro. All’ultimo intervallo, Brindisi rosicchia metà’ dello svantaggio approfittando delle tante palle perse di Cremona. Punteggio 55 a 47. Lo slancio degli ospiti continua anche in avvio dell’ultimo quarto, riuscendo a non far allungare il vantaggio dei padroni di casa. Ma Cremona reagisce e con il parziale di 16 a 6 mette definitivamente le mani sul match. Finale 75 a 58 per i lombardi. Prova deficitaria per la squadra brindisina. C’è’ ora da rinforzare là squadra con qualche innesto di livello superiore. Domenica 7 gennaio Brindisi ospiterà’ la capolista Brescia.