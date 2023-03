BASKET – HAPPYCASA INARRESTABILE! BATTUTO IL TREVISO 107-84

La Happy Casa Brindisi torna davanti al suo pubblico per dare ancora slancio alle proprie ambizioni di playoff. La squadra di Vitucci ha superato Treviso degli ex Banks, Zanelli e Morea per 107 a 84, dimostrando di meritare un posto nei playoff.

Questi i quintetti di partenza. La Happy Casa Brindisi con Mascolo, Bowman, Lamb, Burnell, Perkins. Risponde Treviso con Banks, Ellis, Faggian, Jantunen e Iroegbu. Pronti via e 5 a 0 per gli ospiti veneti. Ritmi alti con Brindisi che e’ costretta ad inseguire. Treviso e’ molto precisa al tiro con Uriegbu e Faggian. Al primo intervallo, però, e’ la Happy Casa che e’ avanti 22 a 21 grazie a Bowman e Lamb. Equilibrio nel secondo quarto con i biancazzurri di Vitucci che mantengono un leggero vantaggio. Poi, nei minuti finali del tempino la Happy Casa da’ ilbh7 primo accenno di fuga portandosi avanti di 10 lunghezze. A metà gara, il vantaggio e’ di 52 a 37. Anche nel terzo quarto la Happy Casa mantiene il controllo del match. Il Treviso non riesce a dare un cambio di rotta al suo gioco. All’ultimo intervallo, Brindisi avanti per 81 a 57. L’ultimo quarto non offre ulteriori emozioni e vale solo pet le statistiche. Brindisi vince nettamente per 107 a 84. Miglior realizzatore asotokas con 17 punti. Poi Perkins con 16.

(foto Vincenzo Tasco)