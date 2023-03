BASKET – HAPPYCASA SCONFITTA E INERME DI FRONTE ALL’EA7 MILANO

Netta sconfitta della Happy Casa Brindisi in casa, in um PalaPentassuglia stracolmo di gente, contro la fortissima Olimpia Milano. La squadra di Vitucci ha perso per 98 a 79.

Primo tempino da incubo per la Happy Casa Brindisi di fronte alla forza prorompente dell’EA7 Milano. 29 a 15 in favore dei pluricampioni lombardi, con Baron grande protagonista con 13 punti. Il secondo quarto si apre con due canestri di Harrison che danno un po’ più di fiducia ai biancazzurri. Più equilibrato il secondo quarto, pur se Milano ha saputo contenere la reazione di Perkins e compagni. Ottimo l’impatto sul match ad opera di Mezzanotte. A metà gara Milano avanti per 52 a 41, con il parziale nel tempino di 26 a 23 per i biancazzurri. Ma nel terzo quarto si spegne l’ardore della squadra di Vitucci e Milano prende il largo. All’ultimo intervallo sono 21 le lunghezze di vantaggio per gli ospiti. 79 a 58 per la squadra di Ettore Messina. Ultimo quarto solo per le statistiche. Finale 98 a 79 per Milano.

IL TABELLINO

HAPPY CASA BRINDISI-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 79-98 (15-29, 41-52, 58-79, 79-98)

HAPPY CASA BRINDISI: Burnell 11 (2/6, 2/6, 5 r,), Reed 4 (2/5, 0/1, 1 r.), Bowman 8 (1/5, 2/5, 3 r.), Harrison 12 (5/7, 0/2, 2 r.), Mascolo 7 (3/6, 0/1, 4 r.), Lamb (0/1 da 3, 1 r.), Mezzanotte 13 (2/4, 2/5, 5 r.), Riismaa 5 (1/1, 1/3, 1 r.), Bayehe 2 (0/1, 2 r.), Perkins 15 (6/9, 0/2, 4 r.), Vitucci ne, Bocevski. All.: Vitucci.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO: Pangos 3 (0/4, 1/4, 1 r.), Tonut 14 (1/2, 2/4, 5 r.), Melli 14 (5/5, 9 r.), Baron 21 (3/3, 5/9, 1 r.), Ricci 4 (1/2, 5 r.), Baldasso (0/2 da 3, 1 r.), Alviti 3 (1/2 da 3), Voigtmann 12 (4/5, 0/1, 7 r.), Shields 3 (1/1,), Napier 10 (1/2, 1/5, 1 r.), Davies 14 (5/5, 5 r.), Tonut 9 (1/2, 1/2, 3 r.), Panna (0/1). All.: Messina.

ARBITRI: Rossi – Bartoli – Noce.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 14/17, Milano 23/28. Perc. tiro: Brindisi 29/70 (7/26 da tre, ro 10, rd 20), Milano 32/57 (11/28 da tre, ro 7, rd 32). Fallo tecnico: Lamb (B) al 26’ (51-66). Fallo antisportivo: Reed (B) al 4’ (5-11), Perkins (B) al 30’ (58-76), Baldasso (M) al 39’ (74-95).