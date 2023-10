BASKET – HAPPYCASA SCONFITTA IN CASA CONTRO PESARO

Basket. La Happy Casa sconfitta in casa contro Pesaro

E’ crisi per la Happy Casa Brindisi. La squadra di Corbani ha perso in casa contro Pesaro per 81 a 68. Terza sconfitta consecuriva per Brindisi. Il team del presidente Marino era privo di due pedine per infortuni. Ma questa circostanza non giustifica un ko contro una squadra di pari livello, se non inferiore.

Parte molto male la Happy Casa Brindisi dando il fiianco ad un Pesaro peraltro non trascendentale. Primo quarto appannaggio dei marchigiani avanti per 24 a 15. Anche nel secondo quarto, sia pur più equilibrato, Pesaro da l’idea di essere più in palla. A metà gara, gli ospiti avanti per 42 a 30, tra la delusione del pubblico del PalaPentassuglia. Strigliata nello spogliatoio di Corbani ai suoi giocatori e grande partenza della, Happy Casa nel terzo quarto. I biancazzurri lasciano al palo Pesaro e recuperano gran parte dello svantaggio. Nella seconda parte del tempino, Brindisi fa fatica e Pesaro riesce a contenere la rimonta dei padroni di casa. All’ultimo intervallo, Pesaro avanti per 60 a 48. Nell’ultimo quarto non c’e’ la tanto attesa reazione dei biancazzurri. Pesaro vince per 81 a 68.