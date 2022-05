BASKET – HAPPYCASA SFIORA LA VITTORIA A MILANO, MA CEDE SUL FINALE

Basket – miracolo sfiorato per la Happy Casa Brindisi

Una Happy Casa Brindisi molto volitiva e molto agguerita ha dato del filo da torcere ai campioni dell’Olimpia Milano. I lombardi hanno vinto a fil di sirena per 92 a 87.

Questi i quintetti in campo. L’ex Gentile, Clark, Harrison, Udom, Perkins per la, Happy Casa Brindisi e Datome, Bebton, Hall, Grant, Tarczweski. Primo canestro e’ dei biancazzurri con la tripla di Clark. La Happy Casa Brindisi e’ molto determinata e, con i canestri di Harrison, tenta la prima fuga con il parziale di 14 a 4 a metà tempino. Al primo intervallo una super Happy Casa Brindisi avanti per 27 a 16. In avvio di secondo quarto l’Olimpia Milano reagisce e accorcia le distanze con un parziale di 10 a 4. Ma Perkins e compagni tengono bene il campo e mantengono un buon vantaggio, arrivando anche ad avere 10 lunghezze di margine. Nel finale i lombardi recuperano tanto. A metà gara Brindisi sempre avanti pero’ soltanto per. 50 a 44. Equilibrio in avvio di terzo quarto. Milano sembra avere maggiore concentrazione rispetto alla prima frazione. Si segna poco su entrambi i fronti, ma Brindisi tiene testa ai campioni meneghini. All’ultimo intervallo Brindisi aumenta il ritmo e va avanti per 70 a 63. Brindisi nell’ultimo quarto ha voglia di vincere e di tentare di raggiungere i playoff. Milano spinge forte e a meta tempino lo svantaggio e’ di due punti. Ma alla fine e’ Milano che riesce al fotofinish a vincere con molta fatica il match per 92 a 87. Ma Brindisi ha mostrato di avere tanto carattere. Ora domenica ultima gara della stagione per la passerella finale.