Secondo successo consecutivo in Fiba Europa Cap per la Happy Casa Brindisi. La squadra di Vitucci ha superato gli estoni del Kalev Cramo per 88 a 86. Gara molto equilibrata con parita’ nel punteggio al primo intervallo, a meta gara e all’ultimo intervallo. Poi nell’ultimo quarto i biancazzurri hanno allungato, creando un piccolo solco tra essi e gli avversari. Alla fine, la Happy Casa ha vinto per 88 a 86.