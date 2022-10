BASKET – HAPPYCASA VINCE CON IL BRESCIA!

Basket: vittoria della Happy Casa contro Brescia

Entusiasmante partita al PalaPentassuglia tra la Happy Casa Brindisi e Brescia. Gara dal doppio volto, con il successo finale di Brindisi per 82 a 81, dopo gli ultimi istanti da brivido, con le due squadre che non si sono risparmiate. Da segnalare che nel PalaPentassuglia non c’e’più il sold out come eravamo abituati. Tanti spazi vuoti sulle tribune. In ogni caso i tifosi presenti hanno sempre sostenuto la squadra.

Partita equilibrata ma con Brescia leggermente più determinata e continua nel rendimento. Vantaggio degli ospiti al primo intervallo per 27 a 23. Stesso andamento anche nel secondo quarto. A meta’ gara Brescia avanti per 39 a 36. Migliori realizzatori Caupain con 8 punti. Per la Happy Casa Brindisi Reed con 7 punti. Sotto tono Perkins, cosi come anche il tiro dall’arco dei tre punti. In avvio di terzo quarto Brescia ha allungato in maniera decisa, alternando i tiri da tre e i canestri nell’area pitturata. Si gioca come gatto col topo, con o lombardi che sono davvero in una serata magica. All’ultimo momento Brescia avanti per 65 a 56. Tanta adrenalina nell’ultimo tempino con Brindisi a caccia degli ospiti. Brescia riesce a mantenere un vantaggio tra i 7 e i 9 punti. Poi Reed e Mezzanotte hanno riportato in scia la Happy Casa Brindisi, fino ad un distacco di 1 punto a 2 minuti e mezzo dalla sirena. Ora il PalaPentassuglia e’ una bolgia, con il caloroso sostegno del pubblico brindisino ai propri beniamini. Parita’ a 2 minuti dal termine con il canestro di Perkins. Caupain regala alla sua squadra la tripla del vantaggio. Ma ora la partita e’ bellissima, con Reed superstar. E’ lui che regala un altro pareggio sul 77 pari a 1 min e 41 sec dal termine. Ancora Caupain, mattatore del match per i lombardi, segna una tripla pazzesca. Più 3 per Brescia. Negli ultimi secondi Brindisi si riporta a – 1 a 37 sec dalla sirena. Alla fine, Reed ha due tiri liberi a 9 sec dal termine. Li realizza entrambi. Brindisi avanti di un punto. Brescia sbaglia l’ultimo tiro.Finisce cosi con la vittoria meritata di Brindisi per 82 a 81. Migliori realizzatori Caupain con 22 punti e Reed con 19.