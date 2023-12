BASKET – HAPPYCASA VINCE LA PAURA E BATTE VARESE!

La Happy Casa Brindisi, reduce dal tremendo ko contro Treviso, vince lo scontro diretto per la salvezza contro Varese per 86 a 81, davanti ad un pubblico festoso. Era fondamentale vincere anche perché Treviso, altra squadra all’ultimo posto, aveva vinto la sua gara. Ora, Brindisi e Treviso sono a due lunghezze di distacco proprio da Varese.

Per la Happy Casa Brindisi in campo Morris, Sneed, Laszewski, Senglin e Johnson. Varese ha risposto con Moretti, Brown, Hanlan, Cauley-Stein e Woldetensae. Punteggio molto alto in avvio con Brindisi ben disposto e determinato, oltre che precisissimo al tiro. I biancazzurri sono scatenati e non sbagliano un colpo. In alcuni frangenti il vantaggio e’ di 16 punti. Primo parziale, pero’, solo 27 a 20 per la Happy Casa, con Varese che ha recuperato nel finale qualche punto. Ottimo Morris per i padroni di casa. Secondo quarto più equilibrato sulla scia della fine del primo tempino. Meno spettacolo e tanta confusione, da un lato e dall’altro. A metà gara, Brindisi avanti per 40 a 32. Crolla la Happy Casa Brindisi nel terzo tempino. Johnson e compagni non ne azzeccano più una. Varese invece ha migliorato le percentuali. All’ultimo intervallo, Varese avanti 59 a 54. Parte meglio la Happy Casa Brindisi nell’ultimo periodo con un parziale di 7 a 0 per i padroni di casa. Ora ogni canestro può valere la vittoria. Brindisi resta bene sul campo e rintuzza ogni tentativo di rimonta dei lombardi. E’ Senglin il giocatore più in forma per i biancazzurri. La partita ora e’ bellissima. +4 Brindisi a 1 minuto dal termine. Sale la tensione ma alla fine vince la Happy Casa per 86 a 81. Migliori in campo per Brindisi Sneed, Morris e Laszewski. Nel prossimo turno, la Happy Casa Brindisi farà visita al Sassari.

IL TABELLINO

HAPPY CASA BRINDISI-OPENJOBMETIS VARESE: 86-81 (27-21, 40-32, 57-59, 86-81)

HAPPY CASA BRINDISI: Morris 15 (3/6, 3/7, 3 r.), Jackson 7 (1/5, 1/3), Laquintana ne, Sneed 16 (1/3, 3/5, 7 r.), Laszewski 22 (5/7, 2/3, 6 r.), Riismaa 2, Senglin 17 (4/5, 3/5, 2 r.), Lombardi 2 (0/1, 0/1, 1 r.), Bayehe 4 (2/4, 2 r.), Johnson 2 (1/6, 5 r.), Seck ne, Malaventura ne. All.: Sakota.

OPENJOBMETIS VARESE: Shahid 9 (2/2, 1/2, 3 r.), Cauley-Stein 10 (3/3, 4 r.), Ulaneo 5 (2/4, 2 r.), Woldetensae 7 (1/4, 1/5, 3 r.), Moretti 14 (1/6, 1/3, 6 r.), Librizzi (2 r.), Hanlan 23 (6/10, 3/7, 5 r.), Vurginio ne, Assui N’Guessan ne, Brown 7 (0/1, 2/5, 5 r.), Young 6 (2/4, 0/1, 4 r.). All.: Bialaszewski.

ARBITRI: Lo Guzzo – Bartoli – Catani.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 17/18, Varese 23/29. Perc. tiro: Brindisi 28/53 (13/27 da tre, ro 6, rd 26), Varese 25/57 (8/23 da tre, ro 7, rd 29).

(foto di Vincenzo Tasco)