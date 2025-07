Basket – Il calendario della Valtur Brindisi 2025/2026. Si comincia a Ruvo

IL DERBY DI PUGLIA TRA RUVO E BRINDISI APRIRÀ E CHIUDERÀ LA REGULAR SEASON PER LA PRIMA E ULTIMA GIORNATA. PRIMA PARTITA CASALINGA AL PALAPENTASSUGLIA IL 28 SETTEMBRE CON LA JUVI CREMONA.

Lega Nazionale Pallacanestro, in accordo con il Settore Agonistico FIP, rende noto il calendario della Serie A2 Old Wild West per la stagione 2025/2026.

Si conferma l’applicazione del calendario asimmetrico, quindi con le gare del girone di ritorno che, a parità di turno di campionato, non coincidono con quelle dell’andata.

Il primo turno è in calendario per il weekend del 20-21 settembre. Si tratta di un anticipo di una settimana rispetto alla tradizione, deciso per dilatare i turni infrasettimanali e la necessità di prevedere gare rinviate per gli impegni delle nazionali. Per una ottimizzazione dei recuperi e per evitare che questi slittino troppo avanti nel calendario, il campionato osserverà un turno di riposo domenica 1° marzo, in occasione della seconda finestra FIBA di qualificazione ai Mondiali 2027.

Prima giornata – Domenica 21 settembre

Ultima giornata di andata – Domenica 28 dicembre (obbligo contemporaneità, definizione qualificate alla F4

Coppa Italia).

Ultima giornata di ritorno – Domenica 26 aprile (obbligo contemporaneità; verdetti: promozione diretta prima

classificata, ammesse a playoff, play-in e playout, retrocessione ultima classificata).

Turni infrasettimanali (tutti di mercoledì) – Ottobre: 8 e 29. Novembre: 12 e 26. Gennaio: 21. Febbraio: 11.

Marzo: 25. Aprile: 8.

Soste – Domenica 1° marzo (finestra FIBA per Nazionali); domenica 15 marzo (Final Four di Coppa Italia LNP).

GIRONE DI ANDATA SERIE A2 2025/26

• 1^GIORNATA (21/09/2025) Crifo Wines Ruvo di Puglia – Valtur Brindisi

• 2^GIORNATA (28/09/2025) Valtur Brindisi – Ferraroni Juvi Cremona

• 3^GIORNATA (05/10/2025) Libertas Livorno 1947 – Valtur Brindisi

• 4^GIORNATA (08/10/2025)* Givova Scafati – Valtur Brindisi

• 5^GIORNATA (12/10/2025) Avellino Basket – Valtur Brindisi

• 6^GIORNATA (19/10/2025) Wegreenit Urania Milano – Valtur Brindisi

• 7^GIORNATA (26/10/2025) Valtur Brindisi – Unieuro Forlì

• 8^GIORNATA (29/10/2025)* Tezenis Verona – Valtur Brindisi

• 9^GIORNATA (02/11/2025) Valtur Brindisi – UEB Gesteco Cividale

• 10^GIORNATA (09/11/2025) Fortitudo Bologna – Valtur Brindisi

• 11^GIORNATA (12/11/2025)* Valtur Brindisi – Dole Basket Rimini

• 12^GIORNATA (16/11/2025) Reale Mutua Torino – Valtur Brindisi

• 13^GIORNATA (23/11/2025) Valtur Brindisi – Sella Cento

• 14^GIORNATA (26/11/2025)* Valtur Brindisi – Gemini Mestre

• 15^GIORNATA (30/11/2025) RSR Sebastiani Rieti – Valtur Brindisi

• 16^GIORNATA (07/12/2025) Valtur Brindisi – Victoria Libertas Pesaro

• 17^GIORNATA (14/12/2025) Gruppo Mascio Bergamo – Valtur Brindisi

• 18^GIORNATA (21/12/2025) Valtur Brindisi – Estra Pistoia

• 19^GIORNATA (28/12/2025) Liofilchem Roseto – Valtur Brindisi

GIRONE DI RITORNO SERIE A2 2025/26

• 20^GIORNATA (04/01/2026) Valtur Brindisi – Tezenis Verona

• 21^GIORNATA (11/01/2026) Ferraroni Juvi Cremona – Valtur Brindisi

• 22^GIORNATA (18/01/2026) Valtur Brindisi – Wegreenit Urania Milano

• 23^GIORNATA (21/01/2026)* UEB Gesteco Cividale – Valtur Brindisi

• 24^GIORNATA (25/01/2026) Valtur Brindisi – Avellino Basket

• 25^GIORNATA (01/02/2026) Victoria Libertas Pesaro – Valtur Brindisi

• 26^GIORNATA (08/02/2026) Valtur Brindisi – Gruppo Mascio Bergamo

• 27^GIORNATA (11/02/2026)* Unieuro Forlì – Valtur Brindisi

• 28^GIORNATA (15/02/2026) Valtur Brindisi – Liofilchem Roseto

• 29^GIORNATA (22/02/2026) Valtur Brindisi – Reale Mutua Torino

• 30^GIORNATA (08/03/2026) Dole Basket Rimini – Valtur Brindisi

• 31^GIORNATA (22/03/2026) Valtur Brindisi – RSR Sebastiani Rieti

• 32^GIORNATA (25/03/2026)* Sella Cento – Valtur Brindisi

• 33^GIORNATA (29/03/2026) Gemini Mestre – Valtur Brindisi

• 34^GIORNATA (05/04/2026) Valtur Brindisi – Libertas Livorno 1947

• 35^GIORNATA (08/04/2026)* Givova Scafati – Valtur Brindisi

• 36^GIORNATA (12/04/2026) Valtur Brindisi – Fortitudo Bologna

• 37^GIORNATA (19/04/2026) Estra Pistoia – Valtur Brindisi

• 38^GIORNATA (26/04/2026) Valtur Brindisi – Crifo Wines Ruvo di Puglia