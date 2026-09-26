Basket – Il coach della New Virtus Mesagne presenta il match contro Molfetta

Coach Olive ha presentato così il match di domani contro la Virtus Molfetta:” sono soddisfatto di come abbiamo lavorato, soddisfatto di come i ragazzi hanno interagito in questo mese tra di loro sia nel campo che fuori dal campo, abbiamo fatto tre sole amichevoli perché non sono un amante delle amichevoli, però credo che, dal 18 agosto che siamo partiti, questo gruppo è cresciuto e credo che abbiamo raggiunto un buon livello per questa prima partita di campionato.

Riportare la Virtus Mesagne in Serie B dopo più di trent’anni è un motivo di grande orgoglio per me come tecnico ma per tutta la società guidata dal Presidente Guarini. Molfetta è un’ottima squadra, è ben allenata, è una società che sta in questa serie da tanti anni quindi quando sei in questa serie da tanti anni hai anche maggiore capacità di saper fare il mercato, hai l’esperienza giusta per commettere quanti meno errori possibili. Una conference di alto livello ci permette di confrontarci con squadre importanti, con squadre blasonate e soprattutto di permettere al nostro pubblico di poter assistere a partite di caratura tecnica.

Speriamo di portarci dietro a quell’onda di entusiasmo che abbiamo cavalcato sul finale di stagione grazie ai risultati. So che in estate le aziende hanno risposto positivamente e quindi questo è positivo per il presidente Guarini perché vuol dire che il tessuto imprenditoriale è vicino alla nostra realtà, 150 abbonamenti è anche una risposta positiva, speriamo già da domenica di avere un pubblico importante.”