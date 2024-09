Basket – Il memorial Pentassuglia è della Valtur!

IL MEMORIAL PENTASSUGLIA È DELLA VALTUR BRINDISI: BATTUTA RIETI 81-62

VITTORIA DEI PADRONI DI CASA NELLA CORNICE DEL PALAPENTASSUGLIA. MVP DEL MATCH GIOVANNI VILDERA.

La tredicesima edizione del ‘Memorial Pentassuglia’ viene conquistata dalla Valtur Brindisi che si conferma padrona del torneo dedicato a Big Elio, alzando il trofeo nell’appuntamento fisso del precampionato nonché il più atteso da tutti i tifosi biancoazzurri. Al PalaPentassuglia, in una buona cornice di pubblico, il risultato finale è di 81-62. MVP del match il centro Giovanni Vildera, autore di 20 punti, 4 assist, 2 rimbalzi, 2 recuperi in 22 minuti.

Laquintana, Allen, De Vico, Ogden e Vildera il quintetto iniziale scelto da coach Piero Bucchi per la sua Valtur Brindisi priva nelle rotazioni di Fantoma, Ndzie e Buttiglione.

La partenza è di marca ospite a trovare con continuità il canestro dalla lunga distanza, i padroni di casa invece mettono in moto il gioco a due tra De Vico e Vildera di gran presenza nel pitturato (parità a quota 14 all’ottavo minuto). L’ingresso dalla panchina di Calzavara, Arletti e Radonjic permette di aumentare l’intensità difensiva e la squadra biancoazzurra mette la freccia sul 21-19. Laquintana prende in mano la fase offensiva nel secondo quarto, Radonjic si sblocca con ben tre triple consecutive ed ecco l’allungo Valtur in una frazione dominata sui due lati del campo (46-33).

La difesa brindisina chiude ogni varco al rientro in campo e Rieti non riesce a trovare varchi e canestri facili scivolando fino a -20 (67-47 al 30’). Vildera vince nettamente il duello sotto canestro contro Spencer risultando un vero fattore in post basso e nei giochi con i propri compagni. Non cambia il copione nell’ultimo quarto di gioco, dove i rispettivi staff tecnici completano le rotazioni di minutaggio e la squadra biancoazzurra riceve i meritati applausi dal pubblico amico.

Prossimo appuntamento di precampionato il trofeo “Ferroluce” in programma il 20-21 settembre a Romans d’Isonzo, Gorizia. Brindisi affronterà Pesaro nella prima semifinale di venerdì ore 18:30, a seguire il match Cividale-Verona. (foto

IL TABELLINO

VALTUR BRINDISI-REAL SEBASTIANI RIETI: 81-62 (21-19, 46-33, 67-47, 81-62)

VALTUR BRINDISI: Laquintana 14, Arletti 7, Vildera 20, Ogden 6, De Vico 6, Radonjic 10, Calzavara 14, Allen 4, Valente ne, Guadalupi ne. Coach: Bucchi.

REAL SEBASTIANI RIETI: Spencer 5, Piunti 3, Sarto 15, Lupusor 11, Pollone, Johnson 6, Adeola, Monaldi 9, Cicchetti 7, Spanghero 6. Coach: Rossi.