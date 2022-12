BASKET – IL “RITORNO A CASA” DI MORASCHINI E WILLIS

Riccardo Moraschini e Derek Willis tornano ‘a casa’. È questa la ciliegina sulla torta nella vittoria dell’Happy Casa Brindisi contro l’Umana Venezia (75-63 il risultato finale): il miglior giocatore italiano della stagione 2018-2019 e la migliore rivelazione della stagione 2020-2021, quest’anno tra le fila della Reyer, sono stati premiati con una targa dalla New Basket Brindisi prima della palla a due, ricevendo il giusto tributo di tutto il PalaPentassuglia. Il pubblico biancazzurro, così, ha potuto riabbracciare due dei più amati cestisti della propria recente storia che, proprio in quegli anni, ha vissuto i momenti migliori, quelli più alti ed emozionanti. Moraschini e Willis, dunque, ritornano a Brindisi da avversari sul parquet solo per quaranta minuti senza però brillare (due punti per l’americano, zero per l’azzurro) in un match prettamente di marca brindisina. È la partita della rivalsa per gli uomini di Frank Vitucci, che ritrovano il calore della propria tifoseria (nonostante svariate sedie vuote) e mettono in campo una straordinaria prestazione corale che vale il ritorno ai due punti. La palma del migliore va indubbiamente a Martin Reed, autore di ventotto punti. È tutto il roster, però, a mostrare compattezza e carattere. Trova più spazio Bayehe (che permette a Perkins di rifiatare), fanno molto bene anche Mascolo e Burnell (quattordici e dieci punti) mentre è ancora rimandato il giudizio definitivo su Ky Bowman (per l’ex Golden State solo due punti, frutto di una straordinaria schiacciata a campo aperto). All’ultimo suono della sirena, allora, piovono applausi sugli spalti, sinonimo di un’atmosfera completamente diversa rispetto a quella del pesante k.o. interno contro Pesaro di due settimane fa e al quale sono seguite le brutte sconfitte fuori casa contro Bologna e Kalev/Cramo in Europa. Brindisi ritrova il suo pubblico che lancia un messaggio forte e chiaro a tutto l’ambiente: ‘vi vogliamo così’.

Antonio Solazzo