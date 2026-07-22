Basket. Il valore dell’amicizia al torneo “Over 45”

Nessuno vuole perdere, neanche contro gli amici di sempre. Questo e’ lo spirito del torneo over 45 “Addo’ Giurgola”, in svolgimento in piazza Santa Teresa, nel cuore di Brindisi, un po’ come accadeva 40 anni fa sul campo di basket della famiglia di Lino Giurgola, accanto al mare. Un modo per rivedere vecchi amici e vecchi avversari e per ricordare aneddoti degli anni addietro. La ha di questo pomeriggio ha visto, tra gli altri, Fabio Spagnolo, Antonio Castagnaro, Antonio Perrone, e tanti altri atleti che non hanno lesinato alcuno sforzo per primeggiare.