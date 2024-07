Basket in ricordo di Fabiano Ventruto

Basket tra amici questo pomeriggio presso la struttura del parco Maniglio al quartiere Bozzano per ricordare Fabiano Ventruto, giocatore brindisino in forza al Basket Brindisi, scomparso qualche anno fa. Quattro squadre di otto giocatori ciascuna, tra uomini e donne, per giocare le classiche partite estive di 5 vs 5. Presente anche Cristiano Ventruto, fratello di Fabiano, anch’egli bravissimo giocatore di alcuni anni fa. I nomi delle squadre ricordano le più gustose bevande estive. Al termine tutti insieme per un momento conviviale