Basket. Inaugurato il club Stella del Sud

La passione per il basket a Brindisi non ha fine. Lo vediamo la domenica durante le gare della Valtur Brindisi. Il sostegno dei tifosi non manca mai. E per dare maggiore slancio e’ stato inaugurato questa sera il club dei tifosi “Stella del sud”, in via Numa Pompilio 24, al rione Commenda. Era da 10 anni che non esisteva a Brindisi un club di questo tipo. Presenti i primi soci, tra cui il presidente Diego Simone e Gianvito Guadalupi, la squadra Valtur al completo, con il dirigente Tullio Marino e coach Piero Bucchi.Entusiasmo a mille e il classico taglio della torta. Sara’ la sede per riunire i tifosi o per guardare in Tv le gare in trasferta.