Basket. Inopinata sconfitta della Valtur contro l’ultima della classe

Quella che doveva essere la partita dell’aggancio alla zona playoff si e’ trasformata in una Caporetto per la Valtur Brindisi. Opposta al fanalino di coda Piacenza, la squadra di Bucchi ha perso per 91 a 82, in virtù’ di uno sciagurato secondo tempino. Prova ancora di Vildera e ovviamente Da Vico, la squadra brindisina ha ben condotto il primo quarto, giocando in velocità e scioltezza. Ottimi Ogden e Laquintana. Anche Piacenza, che era all’ultima spiaggia per evitare oggi la retrocessione diretta, ha giocato bene. Gara spettacolare. Al primo intervallo, Piacenza avanti 29 a 27. Crollo di Brindisi nel secondo quarto quando la Valtur non ha saputo attaccare al meglio la efficace difesa attuata dagli emiliani. Parziali di 10 punti a favore dei padroni di casa che all’Intervallo lunga sono avanti 56 a 44. Solito faccia a faccia negli spogliatoi e Brindisi appare rinata nel terzo quarto. Dieci punti di parziale a favore e punteggio all’ultimo intervallo ancora in bilico con Piacenza avanti di soli due punti, 73 a 71. Ottimo in questa fase Laquintana. Ultimo quarto in bilico, ma con l’inerzia favore dei padroni di casa. Brindisi da’ l’illusione di poter vincere ma nella seconda parte del tempino sbagliano tanto. Piacenza vince per 91 a 82. Ora per Brindisi e’ praticamente difficile arrivare ai playoff dalla porta principale. Con ogni probabilità parteciperà ai platini con la speranza di occupare uno dei primi due posti per far parte, da un accesso secondario, dei playoff promozione.