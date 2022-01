BASKET – ‘IO BIMBO’ SI CONFERMA SILVER SPONSOR

‘IO BIMBO’ SI CONFERMA SILVER SPONSOR

RINNOVO DI PARTNERSHIP PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO.

Happy Casa Brindisi è lieta di annunciare il rinnovo di partnership con ‘Io Bimbo’, Silver Sponsor per il terzo anno consecutivo.

La più grande catena di distribuzione specializzata di prodotti per le mamme in attesa e i bimbi in crescita nel settore dell’infanzia da zero a tre anni, ha deciso di rinsaldare il proprio legame con i colori biancoazzurri dopo due emozionanti stagioni vissute insieme.

Io Bimbo è presente a Brindisi in via E.Fermi 2 e a Surbo (Le) in via dell’Artigianato a pochi passi dal Centro Commerciale Ipercoop La Mongolfiera con due megastore di oltre 1000mq dedicati interamente alla prima infanzia.​ L’azienda si avvale di un network costituito da oltre 50 negozi dislocati su tutto il territorio nazionale.

L’offerta delle migliori marche a prezzi competitivi, l’esigenza della migliore qualità e l’eccellenza nell’assistenza clienti da parte di personale esperto, fanno di ‘Io Bimbo’ un Brand unico nel settore. L’attenzione al design e la praticità delle soluzioni proposte completano il profilo di un gruppo che, grazie a un’organizzazione snella e dinamica, può coniugare eccellenza e competitività.

Questo il commento di Giacomo Mirabella, proprietario dei punti vendita IO BIMBO di Brindisi e Lecce: “Per il terzo anno consecutivo abbiamo deciso di sostenere la famiglia New Basket Brindisi. La passione e tenacia con cui la famiglia Marino, assieme al proprio staff, sta affrontando l’attuale periodo socio-economico rappresenta per noi un modello da seguire e appoggiare incondizionatamente. Forza NBB“.

Happy Casa Brindisi & ‘Io Bimbo’ ancora insieme! #ForzaBrindisi