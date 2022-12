BASKET – LA BRIO SERVICE CAROVIGNO DOMINA A LECCE PER 106 A 69

La Brio Service domina a Lecce, vittoria per 106-69.

Super prestazione del Carovigno al pala Ventura di Lecce, i ragazzi di coach Simeone rasentano la perfezione e portano a casa una vittoria importante.

Il primo quarto i due coach si affidano ai seguenti quintetti: Barbone, Buscicchio, Spedicato, Sportilla e Renna per la squadra di casa, il Carovigno risponde con Ancora, Liaci, Lescot, Stano e Monna.

Il ritmo del primo quarto è “infernale” i rossoblù partono subito a mille con i canestri di Lescot, Stano e Liaci che allungano subito, il Lecce dopo i primi minuti di appannamento riduce il primo strappo con Renna e Buscicchio ma gli ospiti sin dalle prime battute sembrano avere una marcia in più, Lescot è incontenibile per la difesa avversaria e continua a realizzare a ripetizione ben assistito dai compagni, Stano non sta a guardare e si mette in proprio con ottime prenetazioni. Fine primo quarto il Carovigno conduce per 21 a 30.

Il secondo quarto la musica non cambia con Stano e Lescot “imprendibili” per la difesa leccese che provano a scuotersi dopo un timeout invano di coach Scarpa. Entra Menzione per capitan Monna gravato di falli e inizia a fornire assist per i compagni (ben 8 a fine gara) che non sbagliano niente e concludono sempre al ferro con altissime percentuali. Si mettono in ritmo anche Ancora e Zito e il vantaggio del Carovigno dilaga toccando il +22 a metà del secondo quarto. Il Lecce non sembra riuscire in alcun modo a contenere l’offensiva rossoblù che continua a macinare punti a ripetizione con i soliti Lescot e Stano ben coadiuvati da capitan Monna e dal giovane Amedeo Marraffa che entra con la giusta cattiveria e dopo aver catturato un rimbalzo offensivo realizza a fil di sirena il più 29, massimo vantaggio per gli ospiti che all’intervallo lungo fissano il punteggio sul 64 a 35.

Rientrati dal terzo quarto i padroni di casa provano a ricucire il gap con i canestri di Spedicato e Renna complice un rientro un po’ sottotono dei rossoblù che ci mettono un po’ prima di scuotersi e tornare a giocare con cattiveria e concentrazione. Ci pensano due triple di Stano e i canestri di Lescot e Ancora a rimettere in ordine le cose. A fine terzo quarto il punteggio a favore del Carovigno è di 81 a 53.

Il quarto periodo è ancora a tinte rossoblù, coach Simeone inizia il valzer delle rotazioni e tutti i ragazzi offrono una prestazione convincente dominando anche l’ultimo tempino di gioco chiuso con ben 3 carovignesi in campo di cui i nostri due under Riccardo Tina e Amedeo Marraffa (rispettivamente 4 e 7 punti per loro e tanta ma tanta intensità e cattiveria agonistica ) ben assistiti da capitan Piero Monna.

La partita si conclude con il punteggio di 106 a 69 per la Brio Service che offre una prestazione di alto livello e soprattutto convincendo e divertendo per tutta la durata del match.

Dopo mesi difficili senza spazi adeguati per allenarsi e senza campo per poter giocare (sin ora si è sempre giocato a Mesagne in casa) finalmente i nostri ragazzi sembrano aver raggiunto una buona condizione fisica.

Da martedì si ritorna in palestra per preparare al meglio la prossima gara “casalinga” che si preannuncia una partita “infuocata” contro la corazzata Basket Fasano che attualmente ricopre la seconda posizione in classifica ma con una gara da recuperare. Sarà un match delicato e abbiamo bisogno di tutto il nostro tifo per poter cercare un’altra grande prestazione sperando di recuperare finalmente De Leonardis e Caloro assente oggi per un attacco influenzale.

La gara si giocherà Domenica 18 dicembre alle ore 18:00 al Palasport 2006 di Ceglie Messapica.

Concludiamo ringraziando l’amministrazione comunale di Ceglie Messapica per aver autorizzato la concessione del Palasport 2006 che sarà la nostra nuova casa per tutta la stagione in attesa di riavere il nostro pala Fernando Prima nel più breve tempo possibile.

Forza Carovigno!

I tabellini: Marraffa 7, Zito 4, Liaci 7, Ancora 11, Menzione 3, Putignano, Apruzzi, Monna 9, Stano 27, Lescot 34, Tina 4.

Coach: Simeone – Ass: Giacovelli.

Parziali: 21-30; 14-34; 18-17; 16-25.