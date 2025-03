Basket – La concessionaria Lacatena match sponsor della Valtur Brindisi

CONCESSIONARIA LACATENA MATCH SPONSOR VALTUR BRINDISI VS ACQUA S.BERNARDO CANTÙ

PALLA A DUE DOMENICA 23 MARZO ORE 18:00 AL PALAPENTASSUGLIA. BIGLIETTI DISPONIBILI A PARTIRE DA €19 AL NEW BASKET STORE, ONLINE SU VIVATICKET E DOMANI AL BOTTEGHINO DEL PALASPORT A PARTIRE DALLE ORE 16:30.

Official car della società biancoazzurra, Concessionaria Lacatena, sarà il match sponsor della partita di campionato tra la Valtur Brindisi e l’Acqua S.Bernardo Cantù, in programma domenica 23 marzo al PalaPentassuglia alle ore 18:00.

Valtur Brindisi & Concessionaria Lacatena: sport e mobilità per una domenica di pallacanestro dalle grandi emozioni!

La partita sarà visibile alle ore 18:00 in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass, servizio raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick. Diretta radiofonica su Ciccio Riccio.