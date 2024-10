Basket – La Dinamo Brindisi cala il tris: battuta anche Termoli 68-91

La Dinamo Brindisi continua il suo cammino vincente nella terza giornata di andata del

campionato, superando l’Air Basket Termoli con un netto 68-91. Si tratta della terza vittoria

consecutiva per i ragazzi di coach Cristofaro, che rimangono così a punteggio pieno,

confermandosi in testa alla classifica. Anche questa volta, la Dinamo si è imposta con un largo

margine di scarto, imponendo il proprio gioco sin dai primi minuti di gara.

Nonostante l’iniziale vantaggio per i padroni di casa, che si sono portati sul 17-10, la Dinamo ha

reagito prontamente con un break di 11-0, ribaltando la situazione e chiudendo il primo tempo sul

+14 con un punteggio di 39-53. Nella ripresa, la musica non è cambiata: la Dinamo ha costruito il

proprio vantaggio azione dopo azione, fino a toccare un massimo di +26. La squadra è stata

trascinata dal solito duo formato da Di Ianni, autore di una doppia doppia con 17 punti e 10

rimbalzi, e Jovanovic, che ha chiuso con 21 punti. A completare l’opera, un’ottima prestazione

corale, con un attacco fluido e una difesa solida, chiusa da percentuali eccellenti: 64% da due e 52%

da tre, per un totale di 14 triple messe a segno.

Nell’ultimo quarto, anche Greco e Beltadze si iscrivono alla saga delle triple – sempre pronti ed

efficaci quando scendono in campo – chiudendo una prova da favola e spegnendo definitivamente

ogni tentativo di rimonta dell’Air Basket Termoli.

La prossima sfida è fissata per sabato 12 ottobre al Pala Zumbo, dove alle ore 18:00 la Dinamo

Brindisi affronterà la Cestistica Benevento. L’ingresso sarà gratuito e la società invita TUTTI i

tifosi al palazzetto per sostenere questi fantastici ragazzi, protagonisti di un inizio di stagione

entusiasmante.

Air Basket Termoli – Dinamo Basket Brindisi 68-91 (18-30, 39-53, 55-69, 68-91)

Air Basket Termoli: Mane-Gravina, Matera 18, Pitardi, Canistro 7, Cherubini 3, Nwokoye 15,

Caresta, Mileti, Buonanno, Raupys 19, Grimaldi 6 – All. Marinelli

Dinamo Brindisi: Greco 5, Jovanovic 21, Montanile, Urbonas, Datuowei 6, Pulli 6, Stonkus 15, Calò

8, Di Ianni 17, Delvecchio, Beltadze 13 – All. Cristofaro

Arbitri: Di Santo di Chieti – Pratola di Francavilla al Mare (Ch)