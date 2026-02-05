Basket – La Dinamo Brindisi ospita la capolista Ragusa

Sabato 7 febbraio, con palla a due fissata alle 18:00, il PalaZumbo sarà teatro di una sfida di altissimo livello: la Dinamo Brindisi ospita la Virtus Ragusa, capolista del Girone F di Serie B Interregionale, nel match valido per la quarta giornata del girone di ritorno. Una vera e propria sfida d’alta classifica contro la formazione siciliana, che guida il girone a pari punti con Reggio Calabria (26) ed è reduce, come la Dinamo, da una sconfitta nell’ultimo turno di campionato. Un incrocio che promette intensità, ritmo e grande spettacolo.

L’avversario – La Virtus Ragusa allenata da coach Di Gregorio si presenta all’appuntamento con un organico profondo ed estremamente efficace, tra i più performanti dell’intero campionato. Il riferimento principale in fase offensiva è rappresentato dalla coppia Brown–Fabi, autentico motore della produzione realizzativa siciliana, capace di garantire complessivamente quasi 35 punti a partita. A completare un roster di alto livello contribuiscono elementi di grande affidabilità come il centro Peterson, forte fisicamente sotto canestro, il playmaker Lanzi, punto di equilibrio della manovra, e l’ala Adeola, che abbina atletismo e continuità, tutti stabilmente in doppia cifra di media. Dati che certificano la Virtus Ragusa come una delle formazioni più prolifiche dal punto di vista offensivo del campionato.

A presentare la gara è Karolis Sapiega:“Ci stiamo preparando ad affrontare una delle squadre più forti del campionato. Dopo la dura sconfitta della scorsa settimana, abbiamo tratto insegnamenti importanti da quell’esperienza e li stiamo usando come motivazione per reagire. Il nostro livello di attenzione è stato alto per tutta la settimana e siamo determinati a rispondere con maggiore intensità, disciplina e determinazione, continuando a spingerci in avanti.”

Per la Dinamo Brindisi sarà una sfida da vivere davanti al proprio pubblico, con il PalaZumbo chiamato ancora una volta a sostenere la squadra in una serata che richiederà massima intensità, concentrazione e cuore.

Arbitri dell’incontro: Procacci Aldo di Corato (Ba) – Tornese Giacomo di Monteroni di Lecce (Le)