BASKET – LA DINAMO BRINDISI SFIORA L’IMPRESA A SALERNO

La Brain Dinamo Brindisi rimonta dal -18 e sfiora l’impresa a Salerno. Domenica sfida contro Angri al PalaZumbo

Finisce con una sconfitta di misura (80-74) la prima trasferta della stagione della Brain Dinamo Brindisi. La seconda giornata del girone G del campionato di Serie B Interregionale vedeva di fronte i padroni di casa della LDR Power Basket Salerno (vittoriosi nell’esordio di campionato in casa del Mola Basket) e la Dinamo Brindisi alla ricerca del primo sussulto stagionale.

I padroni di casa aprivano le marcature grazie al trio Chaves, Zampa ed al lungo Misolic contro una Brain Brindisi la cui difesa a zona lasciava troppi spazi agli attacchi avversari. Coach Cristofaro ricorreva ai ripari e Brunetti in attacco faceva pesare i suoi centimetri tenendo a galla la squadra. Dopo il primo periodo chiuso sul 23-19 erano ancora i padroni di casa a dettare i ritmi della gara. Velocità ed aggressività da ambo le parti rendevano la partita agonisticamente più valida ed interessante ed all’intervallo lungo il tabellone segnava 41-32.

Nel secondo tempo la Brain si disuniva in difesa complice anche alcuni errori in attacco ed i campani erano bravi ad allungare nel punteggio. Chaves era una spina nel fianco della difesa biancoazzurra ed il gap si allungava sino al + 18 per Salerno. Quando la partita sembrava indirizzata era l’orgoglio degli ospiti che veniva fuori grazie ad una difesa più accorta ed alle scorribande di Epifani che tagliava a fette la difesa avversaria. Drammeh e Brunetti erano precisi dalla linea dei tre punti e la partita si riapriva nei 5 minuti finali. Nel testa a testa conclusivo i ragazzi di coach Menduto erano bravi a gestire i possessi delicati del match chiudendo la contesa con i canestri di Ani ed i tiri liberi finali di Zanini, al termine diuna partita comunque bella e divertente.

Buona la presenza del corretto e rumoroso pubblico di casa, giocare in palazzetti così pieno di entusiasmo e di ragazzi è sempre una nota da sottolineare.

Nonostante la sconfitta coach Cristofaro torna a casa con buone indicazioni. La squadra è apparsa cresciuta rispetto alla prima uscita casalinga. C’è ovviamente materiale su cui lavorare e domenica prossima, 15 ottobre, alle ore 18:00 nel PalaZumbo di Brindisi servirà la stessa intensità per affrontare la Pallacanestro Angri e provare a portare a casa i primi punti della stagione.

LDR Power Basket Salerno – Brain Dinamo Brindisi 80-74 (23-19, 18-13, 21-17, 18-25)

Salerno: Basile 11, Manisi, Chaves 21, Frasca, Tersillo 3, Favaretto 4, Loiq, Zampa 10, Misolic 8, Zanini 4, Ani 19. All. Menduto

Brindisi: Drammeh 22, Aloisio, Paciullo, Epifani 9, Greco 1, Calcagni, Musa 7, Procopio 12, Pulli 4, Brunetti 19. All. Cristofaro

Arbitri: Luca Leggiero di San Tammano (CE) e Antonino D’Aiello di Caserta